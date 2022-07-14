ارتفاع تكلفة نقل الخضراوات والفاكهة بقيمة 100 جنيه من وإلى سوق العبور.. وتأثير محدود على الأسعار

ارتفعت أسعار تكلفة النقل من وإلي سوق العبور لتجارة الجملة نتيجة ارتفاع أسعار السولار أمس بقيمة 50 قرشًا للتر. قال محمد محفوظ، تاجر جملة بسوق العبور، إن السائقين قاموا بزيادة قيمة النقلة الواحدة من المناطق الزراعية الصحراوية إلى سوق العبور بـ100 جنيه، ليصل سعر النقل “النولون” من محافظات الوجه البحري مثل الشرقية والبحيرة حتى سوق العبور، إلى 950 جنيهًا، بدلًا من 850 جنيهًا قبل الزيادة.

أسعار الخضراوات

وأوضح محفوظ أنه رغم الزيادة الكبيرة في سعر النولون فإن بورصة السوق ترتبط في الأصل بالعرض والطلب، وتكلفة النقل تقع على الهامش.

ولفت محفوظ إلى أن هناك انهيارًا في أسعار الباذنجان الذي سجل الكيلو نصف جنيه لكل الأنواع مثل الأبيض والعروس والرومي، والشيكارة ذات وزن 50 كيلو تم بيعها اليوم بـ20- 25 جنيهًا، بينما سجل سعر الفلفل الحامي 3 جنيهات، والفلفل الرومي جنيهين.

وكشف أن سعر طن الباذنجان لا يتجاوز 1000 جنيه، ومن ثم فإن عمليات البيع له في سوق الجملة قد لا تغطي تكلفة البيع والنقل، حيث يحصّل بائع الجملة نسبة ثابتة من البيع للمزارع في مقرّ سوق الجملة.

أسعار الخضراوات اليوم

كانت لجنة تسعير الوقود قد قررت، لأول مرة منذ تشكيلها، زيادة سعر السولار فى السوق المحلية، ووفقًا لقرار اللجنة تمّت زيادة سعر لتر السولار بقيمة 50 قرشًا ليقفز من 6.75 جنيه إلى 7.25 جنيه، بنسبة زيادة قرابة 7.4%.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا: كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة

من جانبه أكد رمضان صالح، تاجر بسوق العبور، أن سعر عداية الطماطم مستقر، وسجل سعر العداية 18 كجم بـ30 جنيهًا، والعداية 23 كجم بـ50 جنيهًا، مع انتظام وعودة السوق إلى كامل طاقتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة النولون سوف يظهر في الحمولات الواردة من المحافظات البعيدة مثل الوادي الجديد وأسوان والأقصر التي سترتفع بقيمة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، حسب الوزن والمسافة.