ارتفاع تكاليف الطاقة وضرائب الدخل وراء تراجع أرباح مصر بني سويف

أحمد علي حددت شركة مصر بني سويف للأسمنت عدة عوامل أدت الى تراجع صافي أرباحها في 2017، منها ارتفاع تكاليف الطاقة "الكهرباء والغاز والمازوت والفحم"



أحمد علي



حددت شركة مصر بني سويف للأسمنت عدة عوامل أدت الى تراجع صافي أرباحها في 2017، منها ارتفاع تكاليف الطاقة “الكهرباء والغاز والمازوت والفحم”، بجانب ارتفاع مصروفات نقل الأسمنت.

يُذكر أن أرباح مصر بني سويف للأسمنت خلال عام 2017 الماضي، تراجعت بنحو 47.6% لتسجل 87.176 مليون جنيه مقارنة بـ 166.370 مليون جنيه في عام 2016.

وأضافت الشركة في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه أن ارتفاع قيمة ضريبة الدخل في عام 2017، والبالغة 77.5 مليون جنيه مقارنة بـ 42.4 مليون جنيه في عام 2016 الماضي، ساهم في انخفاض صافي ربح الشركة.

وتابعت الشركة موضحة: أن ارتفاع ضريبة الدخل يعود الى نتاج فروق العملة المستخدمة في 2017، اذ لم يتم خصم ضريبة الدخل على فروق العملة عام 2016، لكونها أرباح غير محققة ضمن حقوق المساهمين لعدم استخدامها وتم احتساب الضريبة خلال عام 2017 على ما تم استخدمه فعليًا من عملات أجنبية.

وقد سجلت الشركة ايرادات قيمتها 1.538 مليار جنيه في عام 2017 مقارنة بـ 1.559 مليار جنيه بنسبة تراجع 1.37%، فيما شهد العام الماضي ارتفاع كبير في تكاليف الانتاج أدت الى انخفاض مجمل ربح الشركة بنسبة 38.53% ليسجل 94.437 مليون جنيه مقارنة بـ 153.633 مليون جنيه.

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