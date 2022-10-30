ارتفاع تكاليف الشحن يهوي بأرباح «سابك» بنسبة 67% في الربع الثالث

سجلت “سابك”، الشركة السعودية للصناعات الأساسية انخفاضا في صافي أرباحها بنسبة 67.1% إلى ما إجمالي قيمته 1.84 مليار ريال سعودي ( ما يعادل قيمته 489.62 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، قياسا بـ 5.6 مليار ريال قبل عام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعزت الشركة هذا الهبوط في صافي الأرباح “إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع علما بأن هناك زيادة في الكميات المبيعة”.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنه تم أيضا تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال.

وبلغ الربح الصافي لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 16.24 مليار ريال مقابل 18.1 مليار ريال في الفترة ذاها من 2021، بهبوط نسبته 10.28%.