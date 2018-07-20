ارتفاع تكاليف التشغيل يدفع تجار سيارات لإغلاق معارضهم

أحمد شوقيدفع ارتفاع تكاليف التشغيل أصحاب العديد من معارض السيارات إلى إغلاق أبوابها؛ نتيجة عدم القدرة على تحمل الزيادات في أعباء الإيجارات ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك في ظل حالة من ركود المبيعات على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة للأسعار بالنسبة لكثير من الطرازات فضلًا عن نقص المعروض م



أحمد شوقي

دفع ارتفاع تكاليف التشغيل أصحاب العديد من معارض السيارات إلى إغلاق أبوابها؛ نتيجة عدم القدرة على تحمل الزيادات في أعباء الإيجارات ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك في ظل حالة من ركود المبيعات على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة للأسعار بالنسبة لكثير من الطرازات فضلًا عن نقص المعروض من الطرازات التي تشهد رواجًا في الطلب.

يقول الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة شعبة السيارات ورئيس شركة الكموني باتحاد الغرف التجارية إن كثيرًا من معارض السيارات قد أغلقت أبوابها بسبب عدم قدرتها على الصمود في وجه التحديات التي تمر بها السوق؛ خاصة ما يتعلق منها بتكاليف التشغيل مثل الإيجارات السنوية للمعارض؛ والتي تبلغ كحد أدنى 40 ألف جنيه، وتصل إلى 60 ألف شهريًا؛ بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الكهرباء والمياه ومختلف الخدمات وكذلك الرسوم الضريبية المستحقة.

وأضاف أن هذه الأزمة تتعلق بشكل رئيسي بالمعارض المؤجرة؛ باستثناء أعداد محدودة لا زالت تمارس النشاط على أمل تحسن أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة؛ موضحًا أنه بالنسبة للأوضاع الحالية للسوق والتي تشهد نقصًا في المعروض وركودًا في الطلب؛ يصعب تدبير الرسوم المستحقة بشكل شهري.

ولفت إلى أن تشديد الإجراءات البنكية المتعلقة بالاستيراد من جهة وكذلك إقراض العملاء لشراء سيارات بنظام التقسيط قد أسهم في تعميق أزمات هذه المعارض؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ فعلى مستوى الإقراض؛ أصبحت البنوك تتشدد في منح القروض خوفًا من عجز العملاء عن السداد مستقبلًا في ظل ارتفاع اسعار السيارات مطالبًا القطاع المصرفي بالتساهل في منح القروض خاصة في ظل الضمانات المتعددة التي يشترطها البنك لضمان حقوقه مستقبلًا بما في ذلك التأمين على السيارة وعلى مالكها واحتجاز نسخة من مفاتيح السيارة، والحصول على توكيل للتصرف فيها.

وعلى مستوى الاستيراد؛ يلفت الكموني؛ إلى أن الحدود القصوى للإيداع في البنوك خلال السنوات السابقة أسهمت في الحد من تعاقدات الوكلاء والمستوردين مع الشركات العالمية بشكل أسهم في خلق الأزمة الحالية المتعلقة بندرة الطرازات في السوق.

وأكد أهمية خفض قيمة الدولار بحيث تقترب أسعاره من مستوى 14 جنيه؛ بشكل يسهم في زيادة واردات السيارات ومن ثم خفض الأسعار وإنعاش الطلب؛ بشكل يضمن الاستمرارية للمعارض التي لا زالت تمارس النشاط حتى الآن وبما يعزز من فرص إعادة فتح أبواب المعارض المغلقة.

واتفق معه اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك فيما يتعلق بدور البنوك في مساعدة القطاع على النمو؛ حيث أوضح أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في تحفيز الطلب المحلي على السيارات عبر تمويل عمليات الشراء وتقديم التسهيلات والقروض بالفوائد الميسرة.

واعتبر مسروجة أن التساهل في منح القروض بالتزامن مع فتح أبواب الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع حجم المبيعات وانخفاض الأسعار على نحو يقلل مخاطر عدم السداد من قبل العملاء؛ وبما يؤدي لإنعاش أنشطة الشركات سواء الوكلاء أو الموزعين أو التجار؛ ومن ثم عدم تعرض اصحاب المعارض لمخاطر الإغلاق.

وأشار اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات إلى أن تكاليف التشغيل في المعارض قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة زيادات اسعار الطاقة ورسوم الخدمات المختلفة؛ بشكل جعلها غير قادرة على مواكبة التغيرات في الأسعار أو تقديم عروض ترويجية تسهم في جذب شريحة أوسع من العملاء إليها.

وأوضح أن حدة أزمة الركود التي دفعت الشركات إلى الإغلاق قد بدأت تتراجع حاليًا في ظل نمو نسبي لمبيعات سوق السيارات؛ لكن الأزمة الراهنة تتعلق بنقص المعروض نتيجة خفض حجم التعاقدات بين الوكلاء والمستوردين من جهة والشركات العالمية من جهة أخرى؛ سواء بالنسبة للسيارات الكاملة أو مكونات الإنتاج.

