ارتفاع تكاليف التشغيل يؤثر على تفضيلات عملاء السيارات الاقتصادية والمتوسطة

حسين مصطفى: استبعاد تأثر عملاء السيارات الفاخرة أحمد شوقى توقع عدد من العاملين بسوق السيارات أن تؤثر زيادات أسعار الوقود الأخيرة والتي أقرت بداية الأسبوع الحالى على القرارات الشرائية للعملاء المحتملين لشريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة؛ دون التأثير فى عملاء الفاخرة…

حسين مصطفى: استبعاد تأثر عملاء السيارات الفاخرة



أحمد شوقى

توقع عدد من العاملين بسوق السيارات أن تؤثر زيادات أسعار الوقود الأخيرة والتي أقرت بداية الأسبوع الحالى على القرارات الشرائية للعملاء المحتملين لشريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة؛ دون التأثير فى عملاء الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة والتي ينتمي عملاؤها لشريحة ذوي الدخول المرتفعة التي لا تتأثر كثيرًا بالقرارات الاقتصادية خاصة ما يتعلق منها برفع الدعم عن الطاقة.

وأرجعوا تأثر شريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة بقرارات رفع الأسعار إلى انتماء معظم عملائها لشريحة ذوى الدخول المنخفضة الذين يبحثون عن سيارات رخيصة أو متوسطة السعر وكذلك يفضلون التي تتميز باقتصادية تشغيلها فيما يتعلق بالصيانات الدورية وتكلفة الوقود الخاص بها وغيرها من العوامل المؤثرة فى تكلفة تشغيل السيارة بعد اقتنائها.

يوضح اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات، أنه يمكن تصنيف السيارات بين 3 شرائح رئيسية الأولى هى الطرازات الاقتصادية والتي تصل أسعارها حتى 300 ألف جنيه والثانية هى شريحة السيارات المتوسطة والتى تتراوح أسعارها بين 300 و450 ألف جنيه؛ فيما تشمل شريحة الفاخرة داخلها عدة فئات سعرية حيث تبدأ أسعارها من 450 ألف جنيه وتصل لعدة ملايين.

ويضيف أن شريحة السيارات الاقتصادية تصنف أيضًا على أنها سيارات رخيصة الثمن؛ فيما تشمل الشريحة الثانية مجموعة السيارات متوسطة السعر؛ رغم أن أسعار الشريحتين تبدو مرتفعة في الوقت الحالي نتيجة الزيادات السعرية التي شهدتها السوق خلال السنوات الأخيرة على خلفية تقلبات أسعار الصرف.

ولفت إلى أن عملاء الشريحتين الرخيصة والمتوسطة يبحثون دومًا عن اقتناء السيارة بسعر أقل مع ضمان أن تكون اقتصادية في التشغيل؛ بحيث لا يتحملون تكاليف مرتفعة لحيازة وتشغيل السيارة؛ ومن ثم ستؤدي زيادات أسعار الوقود الأخيرة لبحث عملاء السيارات الاقتصادية عن الطرازات الأقل في معدلات استهلاك الوقود فيما ستهبط شريحة من عملاء السيارات المتوسطة إلى دائرة عملاء السيارات الاقتصادية.

واستطرد أن عملاء السيارات الفاخرة لن يتأثروا بهذه الزيادات نظرًا لارتفاع دخولهم واعتمادهم على سيارات ذات إمكانيات عالية تستهلك كميات كبيرة من الوقود ويصعب عليهم الاستغناء عنها.

وأضاف أن هذه الشريحة لا تتأثر بزيادات الأسعار أو مصاريف التشغيل.

ويضيف منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن عملاء شريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة سيتأثرون أيضًا على مستوى الأسعار وما يتعلق بها من تكاليف اقتناء السيارة حيث ستؤدى زيادات أسعار الوقود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركات التجميع المحلي؛ التي ستلجأ إلى نقل الأعباء إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.

وأوضح أن التأثير سيكون أقل بالنسبة للسيارات المستوردة حيث سيتعلق فقط بتكاليف النقل، بالإضافة إلى ما التأثير على إجمالي الرسوم التي تتحملها المعارض وشركات التوزيع والوكلاء والمتعلقة برسوم الخدمات خاصة الكهرباء والمياه بعد رفع أسعارها أيضًا خلال شهر رمضان؛ حيث ستنقل الشركات هذه الأعباء إلى عملائها.

ويشير رمضان أبو حتة مدير قطاع الشركات بشركة أبو حتة للسيارات إلى أن زيادات الوقود تعزز فرص نمو السيارات الاقتصادية التي تعد الأقل من حيث معدلات استهلاك الوقود؛ حيث ستضطر شريحة واسعة من العملاء لتغيير أولوياتها بحيث يشترون سيارة تلبى احتياجاتهم لكن بتكاليف تشغيل أقل.

وارجع ذلك إلى أن قرارات رفع الأسعار في النهاية تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين بشكل يدفعهم للبحث عن بدائل للسيارات مرتفعة استهلاك الوقود بحيث يعتمدون على الأقل استهلاكًا للبنزين للتقليل من تكاليف التشغيل سواء السيارات التيربو أو الأقل من حيث السعة اللترية.