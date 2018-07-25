ارتفاع تكاليف الإنتاج يهبط بأرباح مطاحن جنوب القاهرة 138%

منى عبدالباري تراجع صافي أرباح شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بنسبة 138% إلى 21 مليون جنيه، خلال العام المالي 2017 – 2018، مقارنة بـ 50 مليون في العام المالي السابق، ما أرجعته إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الممثلة في الكهرباء، والمواد…

منى عبدالباري

تراجع صافي أرباح شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بنسبة 138% إلى 21 مليون جنيه، خلال العام المالي 2017 – 2018، مقارنة بـ 50 مليون في العام المالي السابق، ما أرجعته إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الممثلة في الكهرباء، والمواد البترولية بجانب عناصر أخرى.

وأظهرت القوائم المالية للشركة العام المنتهي (يوليو 2017 – يونيو 2018) هذا الانخفاض إلى الزيادة في بعض المستلزمات السلعية، مثل الكهرباء والمواد البترولية وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والأجور والفوائد المدينة.

وأشار إلى أن هناك بعض العوامل التي حدت من هذا الانخفاض والتي تمثلت قي زيادة كميات القمح المطحون 16 ألف طن قمح، وارتفاع الفوائد الدائنة بـ 5.8 مليون جنيه.