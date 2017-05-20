ارتفاع تداولات البورصة الأسبوعية إلى 5.4 مليار جنيه

ارتفعت قيم تداولات البورصة، بنسبة طفيفة، خلال تداولات الأسبوع الماضى، لتسجل 5.4 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه، الأسبوع قبل الماضى، فيما بلغت أحجام التداول 1.590 مليون ورقة مالية منفذة، مقابل 1.805 مليون ورقة.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة “egx30” بنسبة 0.35%، مسجلاً مستوى 12952 نقطة، خلال تداولات، الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.64% مسجلاً مستوى 591 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 1381 نقطة.