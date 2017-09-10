ارتفاع تحويلات المصريين منذ التعويم بنحو ملياري دولار

خلال الفترة من نوفمبر إلى يوليو الماضى مقارنة بالفترة ذاتها في العام المالي السابقمحمد سالمأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، ارتفاع تحويلات المصريين خلال الفترة من نوفمبر إلى يوليو الماضى بنحو 1.9 مليار دولار لتسجل 14.5 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام

خلال الفترة من نوفمبر إلى يوليو الماضى مقارنة بالفترة ذاتها في العام المالي السابق



محمد سالم

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، ارتفاع تحويلات المصريين خلال الفترة من نوفمبر إلى يوليو الماضى بنحو 1.9 مليار دولار لتسجل 14.5 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وفي نوفمبر الماضي، اتخذ البنك المركزي قرارا بتحرير سعر الصرف

كما أعلن البنك المركزي في بيانه اليوم ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنحو 43.9% خلال شهر يوليو 2017 لتسجل 1.8 مليار دولار مقابل 1.2 مليار فى نفس الشهر من العام الماضى.

وقال بيان البنك أن الزيادة تأتى كأحد اهم نتائج قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.

