ارتفاع تاريخي للذهب.. وعيار 21 يلامس 660 جنيهًا

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، خلال التعاملات المسائية ارتفاعاً 5 جنيهات للجرام، على خلفية ارتفاع أسعار الأوقية 7 دولارات، على خلفية التوترات الدولية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع 5 جنيها

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، خلال التعاملات المسائية ارتفاعاً 5 جنيهات للجرام، على خلفية ارتفاع أسعار الأوقية 7 دولارات، على خلفية التوترات الدولية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع 5 جنيهات، ليسجل 660 جنيه للجرام، مقابل 655 جنيهًا أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل 566 جنيهاً للجرام، كما ارتفع عيار 24 لـ 755 جنيهاً للجرام، مقابل 750 -أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل 5280 جنيهاً بدلاً من 5250 أمس، وسجلت الأوقية 1351 دولارات، بدلاً من 1347 دولارًا أمس.