ارتفاع تاريخى فى أسعار الحديد

❐ منتجون: الخامات العالمية المتحكم الرئيسى فى السوق ❐ تجار: توقعات بارتفاع الطن فوق حاجز الـ12 ألف جنيه ❐ «الغرفة»: المصانع غير قادرة على الإنتاج فى ظل زيادة التكلفةالمرسى عزت وعمر سالم:تشهد أسواق الحديد حاليًا ارتفاعات لم تعهدها فى تاريخ صناعة وتجارة الحديد فى مصر، وتجاوزت أسعار ا



❐ منتجون: الخامات العالمية المتحكم الرئيسى فى السوق

❐ تجار: توقعات بارتفاع الطن فوق حاجز الـ12 ألف جنيه

❐ «الغرفة»: المصانع غير قادرة على الإنتاج فى ظل زيادة التكلفة



المرسى عزت وعمر سالم:



تشهد أسواق الحديد حاليًا ارتفاعات لم تعهدها فى تاريخ صناعة وتجارة الحديد فى مصر، وتجاوزت أسعار المنتج تسليم المصنع 11 ألفًا و600 جنيه للطن، مع ارتفاعات أسعار البيليت وخامات الإنتاج خلال الآونة الأخيرة، وتراوحت أسعار الحديد للمستهلك النهائى بين 11 ألفًا و900 جنيه للطن و12 ألفًا حاليًا.

قال منتجون لـ«المال» إن ارتفاع أسعار البيليت وعددًا من الخامات الأخرى عالميا تسبب فى ارتفاع أسعار المنتج النهائى، لافتين إلى أن التكلفة المرتفعة للإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الخامات دفعت المصانع إلى زيادة أسعارها.

وأشار المنتجون إلى أن الشركات تعانى من زيادة التكلفة، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار، والذى انعكس على أسعار المنتج النهائى، مؤكدين أنه لا يمكن توقع الأسعار الفترة المقبلة، خاصة أن السوق العالمية تسير بوتيرة متسارعة فى ارتفاع أسعار الخامات.

فى سياق متصل، قال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل لتجارة الحديد، إن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة يسير بوتيرة متسارعة، نظرا لارتفاع أسعار الخامات العالمية، مضيفا أن الشركات لم تعد كما كان سابقا تعلن أسعارها شهريا، بل أصبحت تعلن أسعارها كل أسبوع، وهناك شركات أصبحت تعلن أسعارها فى فترة تقل عن الأسبوع.

ولفت إلى أن مجموعة بشاى للصلب على سبيل المثال، أعلنت عن أسعارها يوم 11 أغسطس بقيمة11 ألفًا و400 جنيه للطن تسليم المصنع، ثم أعلنت يوم 14 أغسطس، أى بعد مرور 3 أيام، سعرها الجديد بقيمة 11 ألفًا و512 جنيها للطن، ثم تبعتها بسعر جديد يوم 22 أغسطس يصل إلي11 ألفًا و628 جنيها للطن، أى أنها خلال 11 يومًا، أعلنت 3 أسعار.

وأشار إلى أن المصانع والتجار ليسا السبب فى هذا الصعود، بل أنه نتيجة مباشرة لارتفاعات أسعار الخامات العالمية، متوقعا مزيدا من ارتفاع أسعار الحديد الفترة المقبلة، فى ظل الزيادات المتتالية فى أسعار البيليت خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن السوق تعانى ركودا نتيجة الارتفاعات المتسارعة فى أسعار الحديد، موضحا أن الأسعار الحالية لم تشهدها الأسواق من قبل فى تاريخ تجارة الحديد.

وأوضح عفيفى أن سعر متر الخرسانة المربع ارتفع فوق الألف جنيه، مقارنة بـ500 جنيه قبل الأزمة، لافتا إلى أن التعويم أثر بالسلب على ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن أسعار عام 2008 والتى بلغ سعر الطن خلالها 8 آلاف جنيه، كانت أسعار البيلت تصل حينها إلى ألف دولار للطن، إلا أن الدولار حينها لم يكن عند المستويات الحالية.

وأكد أنه إذا وصل سعر البيليت إلى مستويات عام 2008 فسيصل سعر الطن لـ20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر البيليت أمس بلغ 532 دولارا للطن، مؤكدا أن السوق غير مستعدة لزيادات أخرى فى أسعار الحديد، موضحا أن المستهلك عندما يقرر الشراء ويجد السعر 12 ألف جنيه للطن يعدل عن قراره.

فى سياق متصل، قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الأسعار ستتجاوز 12 ألف جنيه، بنهاية شهر أغسطس الحالى، نتيجة التزايد المستمر لأسعار الخامات عالميا «البيليت».

وأضاف الدجوى لـ«المـال» أن أسعار البيليت ارتفعت بنحو 30 دولارًا، بما يعادل نحو 540 جنيهًا للطن خلال شهر أغسطس الحالى، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة أسعار الخردة والتى ارتفعت من 280 إلى نحو 350 دولارًا للطن.

وأشار إلى أن هناك حالة ركود لم يشهدها قطاع الحديد من قبل، إلى أن الصين تسيطر على جزء كبير من خامات الحديد وتمتلك نحو %74 من مصانع الجرافيت – المادة التى يتم من خلالها صهر الحديد لتصنيعه-.

وأكد أن الصين تستهلك جزءًا كبيرًا من الجرافيت وتستحوذ على جزء أكبر من السوق الدولية كما أن المخزون فى كندا على وشك الانتهاء، ولا يوجد منتجون له فى الولايات المتحدة، كما أنه من المتوقع توقف بعض المصانع الخاصة بصهر الحديد عالمياً لعدم وجود مخزون من الجرافيت.

وأعلنت شركتا حديد بشاى للصلب والسويس للصلب عن زيادة أسعارهما إلى 12 ألفًا، و11 ألفًا و900 جنيه للطن، على الترتيب، بزيادة متوسطة نحو 200 جنيه.

وقال المهندس محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من الصعب توقع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، نتيجة الزيادات العالمية لخامات الحديد «البيليت» وعدم وجود مصانع تنتجه محليا.

وأشار إلى أن أغلب المصانع خفضت إنتاجها فى الوقت الحالى نتيجة ارتفاع البيليت حالياً وعدم القدرة على الإنتاج فى الوقت الحالى.