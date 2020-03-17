ارتفاع تأمينات سائقي التاكسي في طلب إحاطة في البرلمان

انتقد النائب عمر وطني، عضو البرلمان ارتفاع قيمة التأمينات علي حصة صاحب العمل وسائقي التاكسي لتصل إلي 3200 بدلًا من 650 سنويًا، إضافة إلي زيادة سنويًا 25% لمدة خمس سنوات.

وتقدم نائب البرلمان بطلب إحاطة موجهة لكلًا من وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، والدكتور محمد معيط، بشأن قرار رقم 310 لسنة 2017 الصادر من قبل وزراة التضامن بشأن ارتفاع التأمينات علي حصة صاحب العمل وسائقي التاكسي لتصل إلي 3200 بدلًا من 650 سنويًا، إضافة إلي زيادة سنويًا 25% لمدة خمس سنوات.

وقال «وطني»، في طلب الاحاطة إن تلك النسبة الخاصة بالتأمينات علي سائقي التاكسي وصلت خلال عام 2020 لـ5560 جنيه ومن المقرر زيادتها ايضًا في عام 2022 لـ 8000 جنيه، مشيرًا إلي ان هؤلاء السائقين لا يعلمون المعاش المخصص لهم بعد بلوغ سن المعاش.

عضو البرلمان يتسائل عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لأوبر وكريم

وتساءل نائب «مستقبل وطن»، عن عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، قانون تنظيم «أوبروكريم»، رغم إقراره في يونيو 2018.

وأشار إلي أن القانون سالف الذكر يسمح بعمل رخصة خاصة لأي شخص يتجاوز عمره 18 عاما، وتكون مدتها 10 سنوات، دون اشتراط تأدية الخدمة العسكرية، في حين أن مدة الرخصة المهنية لسائقي التاكسي 3 سنوات فقط، ولابد من أن يكون المرخص له قد أدى الخدمة العسكرية.