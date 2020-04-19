ارتفاع بورصات الخليج الأحد بسبب رخص أسعار الأسهم

ارتفعت بورصات الخليج يوم الأحد بفضل صفقات لشراء الأسهم بأسعار رخيصة عقب خسائر حادة في الجلستين السابقتين، وبفضل تقدم نحو تجارب سريرية لعلاج محتمل لمرض كوفيد-19.

ورفعت جلياد ساينسز للأدوية يوم الجمعة حجم المشاركة المستهدف في تجارب لعقارها ريمديسيفير التجريبي على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 إلى 3600 مريض، وذلك بعد يوم من صدور تقرير إعلامي يشير إلى أن العقار واعد.

لكن المحللين والشركة دعوا لتوخي الحذر عند استخلاص نتائج من بيانات أولية.

صعود بورصات الخليج

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 3%، حيث قفز سهم أكبر بنوكه، الإمارات دبي الوطني، بنسبة 3.7%، وذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار نتائج الربع الأول من العام.

كما ارتفع سهم إعمار العقارية بالنسبة ذاتها.

وقالت حكومة دبي على تويتر يوم الجمعة إن الإمارة مددت حظر التجوال المفروض على مدار الساعة أسبوعًا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 2.9%، وذلك بفضل صعود سهم أكبر بنوك البلاد، أبوظبي الأول، بنسبة 4%.

صعود البورصة السعودية

وارتفع مؤشر بورصة السعودية الرئيسي بنسبة 0.7%، وصعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.7%، والاتصالات السعودية بنسبة 1.4%.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظرًا لوضعها المالي واحتياطياتها الضخمة، فضلًا عن دين حكومي منخفض نسبيًّا.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5%، والبنك التجاري القطري بنسبة 2.7% ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.7%.

و أغلقت قطر جزءًا من منطقة صناعية يعمل فيها كثير من العمال المهاجرين ويقيمون فيها.

وأعلنت الحكومة القطرية إصابة 5008 أشخاص إجمالا، معظمها بين عمال أجانب يخضعون للحجر الصحي، وذلك بسبب مخالطة حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.