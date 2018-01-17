ارتفاع بلاغات الاعتداءات الجنسية في أمريكا 30%

خالد بدر الدينساعدت حركة "مي تو" الاجتماعية، على زيادة الوعي بشأن التحرش والاعتداء الجنسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق الإبلاغ عن الحالات عبر الخطوط الساخنة، ووصلت بلاغات الضحايا إلى أعداد قياسية بفضل الزخم الذي حققته.وذكرت وكالة "رويترز"، أن عدد المكالمات قفز إلى 209480 اتصالاً هاتفيً

خالد بدر الدين

ساعدت حركة “مي تو” الاجتماعية، على زيادة الوعي بشأن التحرش والاعتداء الجنسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق الإبلاغ عن الحالات عبر الخطوط الساخنة، ووصلت بلاغات الضحايا إلى أعداد قياسية بفضل الزخم الذي حققته.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن عدد المكالمات قفز إلى 209480 اتصالاً هاتفيًا في المجمل عام 2017، ليسجل أكبر عدد تستقبله عندما انطلقت الحركة في أكتوبر الماضى، واضطر البعض للانتظار لما يصل إلى 3 ساعات في سبيل استقبال مكالماتهم لأكبر الخطوط الساخنة في البلاد لهذا الغرض، وهو الخط الساخن الوطني للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي.

وقالت الشبكة الوطنية لمكافحة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وزنا المحارم، إن عدد المكالمات التي استقبلها الخط الساخن التابع لها زاد 25% في نوفمبر الماضي، مقارنة بما كان عليه قبل عام، وارتفع 30 % مرة أخرى في ديسمبر الماضى.

كانت الممثلة أليسا ميلانو، التي شاركت في مسلسل (تشارمد) التلفزيوني، ناشدت خلال فصل الخريف النساء اللاتي وقعن ضحايا للاعتداء الجنسي أو التحرش استخدام وسم (مي تو)، وتعني “أنا أيضًا” على وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب توجيه اتهامات بالتحرش للمنتج السينمائي الكبير في هوليوود هارفي واينستين.

ونفى واينستين الذي وجهت له عشرات النسوة اتهامات بالتحرش والاعتداء ممارسته الجنس، مع أي امرأة دون رضاها.

وقال سكوت بيروكوفيتز، الرئيس التنفيذي للشبكة الوطنية لمكافحة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وزنا المحارم، إن الشبكة عينت 40 موظفًا جديدًا إلى جانب موظفيها البالغ عددهم 200، وهذا أدى إلى تقليص وقت الانتظار على الهاتف.

ويستقبل مركز الأزمات لمكافحة الاغتصاب -مقره العاصمة الأمريكية- 70 ضحية كل أسبوع في المتوسط يأتون لطلب مساعدة قانونية أو بدنية أو نفسية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمركز إنديرا هينارد، إن هذا العدد كان قبل انتشار وسم (مي تو) يتراوح بين 30 و40 ضحية فقط.

وأضافت: ”أقولها للتاريخ.. لا أعتقد أننا تحدثنا يوما في تاريخنا عن العنف الجنسي وتداعياته بكل هذا الزخم“.