ارتفاع بعض أصناف الخضراوات والبامية تقفز لـ30 جنيهًا

الإقبال على الشراء الشراء لتخزينها قبل شهر رمضان المقبلالصاوى أحمدشهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات، ارتفاعات اليوم الاثنين وفقا لبعض التجار فى محافظة الجيزة ،وعلى رأسها البامية التى قفزت من 25 الى 30 جنيها للكيلو. ووفقا لتجار فى الجيزة تشهد اسعار الخضروات ومنها البامية والبسلة والفاصو

الإقبال على الشراء الشراء لتخزينها قبل شهر رمضان المقبل الصاوى أحمد شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات، ارتفاعات اليوم الاثنين وفقا لبعض التجار فى محافظة الجيزة ،وعلى رأسها البامية التى قفزت من 25 الى 30 جنيها للكيلو.



ووفقا لتجار فى الجيزة تشهد اسعار الخضروات ومنها البامية والبسلة والفاصوليا ارتفاعات نسبية خلال الايام الحالية بسبب زيادة الطلب والشراء لتخزينها قبل حلول شهر رمضان.



وبحسب التجار تشهد اسعار باقى الخضراوات استقرارا ملحوظا، لزيادة معروضها،لا سيما فى ظل ارتفاع درجات الحرارة،حيث يتراوح كيلو الطماطم من 5 إلى 6 جنيهات،والفلفل الأخضر 4 جنيهات،والخيار5 جنيهات،والبطاطس 3.5 جنيه، وكيلو الكوسة 5 جنيهات، والبامية 30 جنيها،والجزر 4 جنيهات،وكيلو ورق العنب 20 جنيها، والباذنجان 4 جنيهات.



وعلى صعيد الفاكهة سجل كيلو الجوافة 12جنيها، والموز 12 جنيها أيضا، أما الكنتالوب فوصل سعره لـ 10 جنيهات،والتفاح السوري 15 جنيها والأمريكي ـ25 جنيها والبطيخ الكيلو 3 جنيهات.