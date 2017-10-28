ارتفاع بأسعار الذهب وعيار21 يسجل 625 جنيها

عمرسالمشهدت أسعار الذهب اليوم السبت بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو ٣ جنيهات للجرام وذلك على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود وقال الدكتور وصفي، أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار21 ارتفع ٣ جنيهات ليسجل 625 جنيها للجرام مقابل 622 جنيها أمس. وأو

عمرسالم

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو ٣ جنيهات للجرام وذلك على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا للصعود

وقال الدكتور وصفي، أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار21 ارتفع ٣ جنيهات ليسجل 625 جنيها للجرام مقابل 622 جنيها أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 535 جنيها للجرام، كما صعد عيار24 مسجلا اليوم 714 جنيها للجرام مقابل 710 جنيها أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5000 جنيه، بدلا من 4976 جنيها

وسجلت الأوقية 1273 دولارا أمريكا، بدلا من 1264.