ارتفاع بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 630 جنيها

عمرسالم شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو جنيهين للجرام وذلك على خلفية تحرك سعر الأـوقية عالميا للصعود بعد موجه من الهبوط. وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع جنيهين ليسجل 630 جنيها للجرام مقابل 628 جني

عمرسالم

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو جنيهين للجرام وذلك على خلفية تحرك سعر الأـوقية عالميا للصعود بعد موجه من الهبوط.



وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع جنيهين ليسجل 630 جنيها للجرام مقابل 628 جنيها صباح اليوم.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 540 جنيها للجرام، كما صعد عيار 24 سجل اليوم 719 جنيها للجرام مقابل 717جنيها أمس.

فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5032 جنيها بدلا من 5020 جنيها، وسجلت الأوقية 1287 دولار بدلا من 1284.