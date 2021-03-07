ارتفاع اليوسفي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-3-2021

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-3-2021 في بورصة الأسواق اليومية، وتراجعت البطاطس والفلفل وارتفع اليوسفي ، واستقر الباذنجان وغالبية الأصناف المتداولة في أسواق الخضار والفواكه.

وكشف التجار أن سعر كيلو الطماطم تراوح من جنيهين ونصف حتي 3 جنيهات ونصف، والبطاطس انخفضت إلى 4 جنيهات مقابل 5 أمس، لدي تجار القطاعي.

أسعار الخضروات

وشهدت أسعار الليمون، والفلفل الألوان تباينا وسجل الكيلو 20 جنيها ، والبسلة 5 ، الفاصوليا 16 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والبصل المقور 3.5 إلى 5، والبصل القديم من 6.5 جنيه إلى 7.5 واللفت جنيهين ونصف.

وأفاد التجار أن الفول الأخضر بـ 6.5 جنيه، والقلقاس 8 جنيهات ، والفراولة تراجعت بقيمة نصف جنيه لتسجل 7.5 بدلا من 8 ، والثوم البلدي القديم بـ 50 جنيها، والثوم الصيني 35 جنيها ، والخيار بـ 5 والكوسة 5 بدلا من 6 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن الجزر بـ 4 جنيهات، والفلفل الرومي بـ 8 جنيهات ، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكرنب 7 جنيهات ، والباذنجان الأبيض، والأسود 7 جنيهات والخس الكابوتشا 2.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهان.

وأوضح التجار أن الموز المستورد سجل 15 جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات والموز البلدي 7.5 جنيه، والبلح الأسود 10 جنيهات، والتفاح المستورد الأحمر 18 والتفاح الأخضر 20 جنيها.

وذكر التجار أن العنب الأحمر سجل 20 جنيها، والكنتالوب 7 جنيهات ، والكمثري 15 جنيها، البرتقال اليوسفي الصيني 6، والبرتقال أبوسرة 8، والبلدي 3.5، اليوسفي البلدي ارتفع إلى 10 جنيهات مقابل 8.5 ، البرقوق 25 جنيها، والجوافة 10، الرمان 10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم :3 جنيهات ونصف

البطاطس:4 جنيهات

البصل​ :5 جنيهات

الثوم :50 جنيها

الكوسة :6 جنيهات

الفاصوليا:16 جنيها

البسلة: 5 جنيهات

الباذنجان العروس: 7 جنيهات

الباذنجان الرومي: 5 جنيهات

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 20 جنيها

الموز : 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب: 20 جنيها

برقوق: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 18 جنيها

التفاح الأحمر: 18 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7 جنيهات

الرمان: 10 جنيهات

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتفاوتت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد ، وسجل قفص الطماطم 20 جنيها، والكيلو من 100 قرش إلى 250 قرشا، والبطاطس 200 قرش إلى 300 قرش.

وسجلت أسعار الخيار 250 قرشا، والجزر 150 قرشا إلى 200 قرش ، الباذنجان البلدي من 250 قرشا إلى350 قرشا، والباذنجان العروس من 350 قرشا إلى 650 قرشا.

وأسعار القلقاس 4 جنيهات، الليمون 20 جنيها، والبسلة 4 جنيهات، الفاصوليا 7 جنيهات، والجوافة 7، والكانتالوب 4.5 جنيه، والكوسة 5 والجزر 4 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5 جنيه.