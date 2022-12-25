ارتفاع اليوسفي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-12-2022

استقرت أسعار الخضروات وارتفعت الفاكهة اليوم الأحد 25- 12- 2022 ، وتأرجح سعر الطماطم بين 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات، الفاصوليا 10 جنيهات، والبازلاء 15 جنيها واليوسفي 10 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات ، والباذنجان ،والجزر ،والخيار 8 جنيهات، الفلفل 12 جنيها، بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 130 جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات،والليمون 7 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 3.5 جنيه،والباذنجان 3 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والبروكلي 5 جنيهات،والقرنبيط 7 إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 3 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار أن سعر البطاطا 6.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير نصف جنيه ،والبسلة 15 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه ،والخيار الصوب 8 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 10 إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14 جنيها،والثوم 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر البرتقال ابوسره تراوح بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ،والجوافة من 10جنيهات إلى 12 جنيها ،والرمان 15 جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 12.5 جنيه ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والأفوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 30 جنيها،والكمثرى 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 35 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها، الكنتالوب 6 جنيهات إلى 8 جنيهات،والشمام 6 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وقال التجار أن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 6.5 جنيه،والبرتقال الصيفي 5 جنيهات واليوسفي ارتفع إلى 10 جنيهات.