ارتفاع الوقود عبء جديد على تكلفة تنفيد العقارات

❏ حسين صبور: القطاع العقارى الأقل تأثرًا لتنامى طلب العاملين بالخارج

❏ درويش حسنين: الشركات الجادة تراعى فى سياساتها التسعيرية تحمل جزء من الاعباء

❏ ممدوح بدر الدين: الزيادات الأخيرة لم تكن بنفس نسبة ارتفاع التكاليف

❏ فتح الله فوزى: رغم التحديات حدوث فقاعة عقارية أمر مستبعد

❏ ماجد حلمى: يجب التكاتف في وجة الأزمة وتحمل تقليص هامش الربح

❏ داكر عبد اللاه : العقود المبرمة خلال الشهر الأخير تحمى الشركات من ارتفاع أسعار بنود المقاولة

بدور إبراهيم

توقعت الشركات العقارية والمقاوﻻت، تأثر القطاع بقرارات خفض دعم الطاقة، الذى يضاف إلى التحديات اﻻقتصادية التى تتسبب فى ارتفاع أغلب مدخلات تنفيذ الوحدات، ومن ثم ارتفاع تكلفة التنفيذ، وأسعار الوحدات بالتبعية.

وطالب مطورون، عدم رفع أسعار الوحدات بنفس نسبة الزيادة فى التكاليف، للحفاظ على مستويات الطلب الحالى، وتلبية احتياجات العملاء، فيما راهنت بعض الشركات على الطلب المتنامى على العقارات من شريحة المصريين العاملين فى الخارج، كما طالب عاملون بقطاع التشييد بمراعاة المتغيرات السعرية اﻻخيرة عند احتساب نسب التعويضات، التى من المنتظر التصديق على قانونها من رئاسة الجمهورية.

وأكد حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن إجراءات الإصلاح اﻻقتصادى، وآخرها رفع أسعار الوقود، ﻻ بد من اتخاذها منذ أعوام عدة، لدعم اقتصاد الدولة، ومعالجة التشوهات التى نتجت عن سياسات خاطئة، مشيراً إلى أن التبعات السلبية لتلك القرارات، التى تتمثل فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات يمتص آثارها على الأجل الطويل.

وأشار إلى أن جميع الأنشطة اﻻقتصادية ستتأثر بتلك المتغيرات فى ظل انخفاض القدرة الشرائية المتوقعة للمواطنين، لكن سيظل القطاع العقارى الأقل تأثراً فى ظل وجود طلب حقيقى من شريحة المصريين العاملين بالخارج، والباحثين عن وحدات عقارية رخيصة، ما يتوافر فى الوحدات المنفذة بالسوق المصرية، التى أصبحت جاذبة فى ظل انخفاض العملة المحلية مقارنة بالعملات الحرة.

ولفت إلى أنه من الضرورى بدء الدولة، والشركات، فى العمل لزيادة معدﻻت الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، لا سيما فى دول الخليج لضمان جذب عملاء جدد، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية وقدرتها التوسعية.

وقال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة اﻻستثمار العقارى باﻹتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع العقارى يشهد ارتفاعات سعرية فى الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة للقرارات الأخيرة من رفع الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 2 % جديدة فى مايو الماضى، وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، بما يسهم فى ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات العقارية، ومن ثم ارتفاع أسعار البيع .

قال درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الدولة اتخذت فى الأشهر الأخيرة إجراءات اقتصادية، رغم صعوبتها، إﻻ أنها إصلاحية تسهم فى دفع اﻻقتصاد، وعلاج العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن من المهم زيادة العمل، والإنتاج لامتصاص التحديات التى سنواجهها على الأجل القصير، التى تتمثل فى ارتفاع الأسعار، منها العقارات .

وأوضح أن الشركات الكبرى تراع فى سياستها التسعيرية، تحمل جزءًا من الأعباء المالية الجديدة، فى تكلفة الوحدات، وفرض الزيادات بصورة تدريجية، ومدروسة لعدم الإضرار بالعملاء.

وأشار إلى ضرورة توعيه المواطنين بخطة الحكومة لتحسين الأحوال المعشية كما ان رفع اسعار الوقود ضمن القرارات الضرورية لتطبيق الاصلاح الاقتصادى.

فيما شدد فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة “مينا” لاستشارات التطوير العقارى، على أن الفترة المقبلة ورغم التحديات العديدة التى يشهدها اﻻقتصاد، وتسهم فى رفع تكلفة التنفيذ، وبالتبعية أسعار الوحدات العقارية، لن تشهد إحجامًا من العملاء على الشراء، أو حدوث فقاعة عقارية، بالنظر إلى طبيعة السوق المصرية، وقيام الشركات بالتسويق والبيع أوﻻ، قبل البناء، هى الحالة التى يستحيل معها حدوث فقاعة، التى تتطلب وجود وحدات منفذة على أرض الواقع، ولم يشتريها أحد.

ولفت إلى أن الطلب الحقيقى، والمتراكم على الوحدات السكنية، يحفز دائما الشركات العقارية على التوسع، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع حدوث زيادة سعرية جديدة.

ليصل إجمالى ارتفاع أسعار الوحدات منذ قرار تعويم الجنيه، حتى نوفمبر المقبل، إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 % .

وقال ماجد حلمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة وادى دجلة القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن القرارات اﻻقتصادية الأخيرة، منها رفع أسعار الوقود تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، فى ظل تأثر جميع مدخلات تنفيذ الوحدات من الخامات، والنقل، وغيرها، بما يؤثر على أسعار الوحدات، مطالبا المستثمرين، والشركات العقارية، بضرورة عدم تمرير هذه الزيادة بأكملها، لتضاف إلى الوحدات، ما يتسبب وقتها فى تراجع معدﻻت البيع والشراء، وتأثر حجم الطلب الحالى على الوحدات لعدم مناسبة الأسعار عندئذ مع القوى الشرائية للمواطنين.

وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعمل على زيادة أسعار مواد البناء الداخلة فى أعمال المقاولات، إلا أن أثرها السلبى يقتصر على عقود المقاولات المبرمة قبل شهر من الآن.

وأوضح أن العقود التى فتحت مظاريفها المالية، منذ شهر، حتى التى لم يبت فيها ينجو أصحابها من مقصلة ارتفاع الأسعار، فهذه العقود أصبحت محصنة نتيجة لمراعاة الجهات الإدارية لظروف عناصر التغيير، وبالتالى فبنود مثل السولار، والبيتومين، والحديد، والأسمنت، وغيرها من المواد الداخلة فى التنفيذ، محمية من أى تغير سواء بالنقصان أو الزيادة.

ولفت داكر إلى أن المشكلة تظهر بوضوح فى المشروعات والعقود المبرمة منذ 2016/3/1، وحتى الآن تراكمت زيادة أسعار المواد الخام، وبنود التنفيذ نتيجة رفع الدعم عن الطاقة أو تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن المنقذ الوحيد لهذه الشركات سرعة تصديق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات، الذى انتهى منه مجلس النواب مؤخراً.

وأشار إلى أنه يجب على وزير الإسكان عند تشكليه للجان التعويضات بعد تصديق الرئيس صرف %25 من التعويضات لشركات المقاولات لحين انتهاء عمل اللجان.

وأوضح أن هناك انعكاسًا آخر لقرارات الإصلاح الاقتصادى، وتتمثل فى ارتفاع أسعار مستلزمات الحياة، فالمصاريف الإدارية والأرباح لشركة المقاولات ارتفعت من %20 من قيمة العقد إلى %50، محققه نسبة زيادة تبلغ %30.