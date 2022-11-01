ارتفاع الودائع بالعملة المحلية بالبنوك إلى 5.253 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

كشف البنك المركزي أن إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة بلغت نحو 5.253 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 5.128 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

إجمالي الودائع بالعملة المحلية

وأوضحت النشرة الشهرية أن إجمالي الودائع ارتفعت بقيمة 784 مليارجنيه مقابل نهاية ديسمبر 2021، الذي بلغت فيه قيمة الودائع 4.469 تريليون جنيه. وانقسمت الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 887.957 مليار جنيه مقابل 814.964 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022.

و أشار البنك المركزي إلى أن الودائع تحت الطلب انقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 58.076 مليار جنيه، والقطاع الخاص سجل 572.9 مليارجنيه.