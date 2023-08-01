ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية لتسجل 1.516 تريليون جنيه بنهاية يونيو

ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية، لتسجل نحو 1.516 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.513 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، وفقا لـ البنك المركزي.

الودائع بالعملة الأجنبية

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية نحو 386.227 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 397.894 مليار جنيه بنهاية مايو 2023.

وارتفعت ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية، لتسجل 5.722 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.666 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحسب بيانات البنك المركزي، نحو 1.0517 تريليون جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 1.015 تيريلون جنيه بنهاية مايو الماضي.