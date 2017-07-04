ارتفاع النولون يشعل أسعار الخضر والفاكهة

المال ـ خاص ارتفعت أسعار نقل الخضراوات والفاكهة «النولون» بنسبة %40 على مستوى الجمهورية، وفقًا لتجار وعاملين بمجال النقل، عقب زيادات أسعار الوقود، التى أقرتها الحكومة الخميس الماضى، وسط شكاوى عدد كبير من التجار من زيادة أسعار البنزين والسولار على رفع تكلفة نقل المحاصيل من الحقول. وحذر

المال ـ خاص

ارتفعت أسعار نقل الخضراوات والفاكهة «النولون» بنسبة %40 على مستوى الجمهورية، وفقًا لتجار وعاملين بمجال النقل، عقب زيادات أسعار الوقود، التى أقرتها الحكومة الخميس الماضى، وسط شكاوى عدد كبير من التجار من زيادة أسعار البنزين والسولار على رفع تكلفة نقل المحاصيل من الحقول.

وحذر التجار من تأثير ارتفاع «النولون» على الاستقرار الذى تشهده أسعار الخضر والفاكهة منذ الشهر الماضى، مؤكدين أن أى زيادة فى رسوم النقل سيتم تحميلها بالكامل على المستهلك.

قال أحمد الصعيدى، تاجر خضراوات وفاكهة فى محافظة الجيزة: إن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر بشكل مباشر على أسعار الخضر والفاكهة، مضيفًا أن ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل إلى أسواق الجملة ثم لتجار التجزئة رفعت من سعر البيع النهائى للمواطن.

وأوضح الصعيدى خلال جولة لـ«المال» أن تكلفة النقل تختلف حسب الكميات المحملة، مشيرا إلى أنه يتحمل ما بين 80 إلى 110 جنيهات كأجرة نقل المحاصيل من سوق العبور إلى الجيزة، قائلا: «بعد زيادة السولار سترتفع قيمة النقل من 140 إلى 160 جنيهًا على الأقل، بنسبة %40».

فى حين قال عبدالنعيم فوزى، صاحب محل بمنطقة الزيتون، إن زيادة تكلفة النقل ستضاف إلى أسعار الجملة والقطاعى، موضحًا أن هامش ربح التاجر ثابت، ولكن المستهلك هو المتضرر الأول من تلك الزيادة.

ولفت إلى أن ضرر التجار يكمن فى احتمالية عزوف المواطنين عن الشراء أو على أقل تقدير تخفيض معدلات الشراء، خاصة مع انخفاض القوة الشرائية.

وأعرب عدد كبير من المواطنين عن استيائهم من قرار رفع أسعار الوقود.

قال محمد على، أحد المواطنين العاملين فى القطاع الخاص، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة لا تأتى فى مصلحة المواطن على الإطلاق، خاصة محدودى الدخل، متوقعًا أن تشهد الأيام القادمة كوارث على صعيد أسعار السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية منها.

وأشارت هدى حسين، ربة منزل، إلى أن رفع الدعم عن الوقود يهدد الاستقرار الاقتصادى لجموع المواطنين، خاصة فى ظل انخفاض الدخول وثبات الرواتب التى لا تكفى لتوفير الحد الأدنى من متطلبات أى أسرة عادية.

وفى المقابل، شهدت أسعار نقل الخضراوات والفاكهة من الصعيد ارتفاعًا كبيرًا بمتوسط %40 مقارنة بمستويات الأسعار قبل زيادة المحروقات الخميس الماضى.

وارتفع سعر حمولة السيارة النقل «الجامبو» من الأقصر لسوق العبور فور تطبيق القرار من 1650 جنيهًا إلى 2250 جنيهًا، ورفض السائقون التحميل بأقل من هذه المعدلات بسبب زيادة التكاليف، وقفزت من أسوان للعبور لـ2600 جنيه.

وأكد تجار جملة لـ«المال» أن سعر النقل قفز أيضًا من الأقصر إلى المنصورة ودمياط والعكس لـ2400 جنيه للسيارة مقابل 2000 إلى 2100 جنيه قبل الزيادة، وسعر الحمولة من البحيرة والإسماعيلية لسوق العبور تراوح بين 750 و 800 جنيه بدلا من 550 جنيهًا، وذلك للسيارة الربع نقل.

أكد رمضان صالح، تاجر فى سوق العبور، أن أسعار الخضراوات والفاكهة سترتفع منتصف الأسبوع الحالى بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار النقل التى سيتم تحميلها على المستهلك.

وأوضح أن حجم الزيادة فى أسعار المحاصيل ستتراوح بين 25 و%40 حسب الصنف.