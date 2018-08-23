ارتفاع النقد المطبوع 16.6 مليار جنيه خلال شهر

سيد بدرارتفع النقد المصدر والمتداول "المطبوع"، خلال شهر مايو، بقيمة 16.6 مليار جنيه ليسجل 474.9 مليار جنيه، بنهاية الشهر، مقابل 458.3 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي.وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن معظم الزيادة جاءت في الورقة النقدية فئة 200 جنيه، وبلغت 9.5 م

سيد بدر

ارتفع النقد المصدر والمتداول “المطبوع”، خلال شهر مايو، بقيمة 16.6 مليار جنيه ليسجل 474.9 مليار جنيه، بنهاية الشهر، مقابل 458.3 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي.

وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن معظم الزيادة جاءت في الورقة النقدية فئة 200 جنيه، وبلغت 9.5 مليار جنيه، وتبلغ النقود المتداولة في هذه الفئة 274.01 مليار جنيه.

وقام البنك المركزي خلال الفترة بطباعة 3.6 مليار جنيه فئة 100 جنيه، و1.1 مليار جنيه فئة 20 جنيهًا، و888 مليون جنيه فئة 50 جنيه، ثم 827 مليون جنيه فئة 5 جنيهات، و600 مليون فئة 10 جنيهات.