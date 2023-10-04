ارتفاع النخالة.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 4-10-2023

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 4- 10-2023 ليتراوح الطن بين 16500 جنيه و18700 جنيه لبادي علف التسمين والبياض للدواجن وعلف الماشية 6000 جنيه و17500 جنيه وأعلاف البط 16500 جنيه وأعلاف الأرانب 15000 جنيها وأعلاف الرومي 20500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 10900 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 11700 جنيه والتركي 10000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 22000 جنيه للطن للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 23000 جنيه والمستورد 23000 وسجل طن كسب العباد 15000 جنيه والجلوتوفيد 8100 جنيه والردة 8600 بدلا من 8100 جنيه كسب بذرة القطن 17000 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% سجل 35000 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 9000 جنيه وكسر الصويا 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 10000 جنيها والذرة البيضاء المحلية 10300 والذرة العويجة والرفيعة 10500.

وأفاد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

وقال التجار إن هذه الأسعار قد شهدت انخفاضات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تراجع أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ووصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 17000 جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأشار السيد إلي أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وألمح السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .