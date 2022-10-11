ارتفاع الموز.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء11-10-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الثلاثاء 11- 10- 2022 وتأرجحت الطماطم من 5 جنيهات إلى 7جنيهات،والجزر والكوسة من 6.5 جنيه إلى 12جنيها، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ، و الباذنجان العروس والخيار 10 جنيهات،والفلفل الرومي 12جنيها بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تتراوح بين 60 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ،والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 18 جنيها ،والفلفل الألوان من 12جنيها إلى 28 جنيها ،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 9 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن البصل الاحمر 6 جنيهات ، والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات والثوم 10 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر الجوافة من 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات والرمان 5 جنيهات إلى 10جنيهات ،والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 6.5 جنيه 17 جنيها ونصف ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها ، والكاكا 12 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 10 جنيهات .

و أفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 5 جنيهات،والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وقال التجار أن سعر التين الابيض 10 جنيهات ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 12 جنيها .