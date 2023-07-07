ارتفاع الموز.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 7-7-2023

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 7-7-2023، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، والبامية 20 جنيهًا، والبصل الأحمر أو الأصفر 20 جنيهًا، والبطاطس 12 جنيهًا، والخيار 15 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 16 جنيهًا بسوق القطاعي، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وألمح التجار إلى أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 100 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

ونوه التجار بأن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 12 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والخيار البلدي 12 جنيهًا، والخيار الصوب 15 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 20 جنيهًا، والبصل المقور 20 جنيهًا، والبصل الذهبي 20 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 20 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 8 إلى 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 18 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 24 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الشمام تراوح بين 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والعنب الأخضر 25 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 20 جنيهًا، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 40 جنيهًا، والكمثرى 60 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وذكر التجار أن سعر البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا.