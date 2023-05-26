ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 26-5-2023

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة تباينها اليوم الجمعة 26-5-2023و تراوحت الطماطم بين 3.5 إلى 6.5 جنيه و الكوسة 10 جنيهات والجزر 9 جنيهات والخيار والباذنجان الرومي 8 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 جنيهات والفلفل الألوان 20 جنيها والبامية 16 إلى 25 جنيها بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 100 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 3.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15جنيها للكيلو والبطاطس 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 جنيها إلي 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان العروس 10جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 5 جنيهات إلى 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 6 إلى 12جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر المشمش و البرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها و العنب الاحمر و الاخضر 20 جنيها و البرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها .

وألمح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والتفاح البلدي 30 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأكد التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .