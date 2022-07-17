ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 17-7-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 17- 7- 2022 ، وسجلت الطماطم 3.5 جنيه ، والبصل 4 جنيهات ،والبطاطس 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والخيار 5 جنيهات إلى 20 جنيهات والملوخية من جنيهين إلى 5 جنيهات للحزمة في سوق التجزئة بزيادة جنيه واحد .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلى 45 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات،والليمون 11 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ،والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أضاف التجار أن سعر البطاطا في القطاعي ب 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 24 جنيها بدلا من 15 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض ،الملون أو العروس 3 جنيهات إلى 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 18 جنيها ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 22 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات ،والجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 4 جنيهات للحزمة ،والليمون 25 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ونصف .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ،والعنب الأحمر 10 جنيهات ،والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 12 جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وكشف التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .