ارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية يضغط نمو أرباح «القاهرة للاستثمار»

قالت بنوك استثمار محلية إن ارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية الناتجة عن الخطط التوسعية تسبب فى ضغط نمو ربحية شركة القاهرة للاستثمار والتنمية التى تعمل فى أنشطة المدارس والتعليم العالى خلال النتائج المالية الأخيرة، إلا أنها أجمعت فى توصياتها بزيادة الوزن النسبى لسهم الشركة، وتقدير قيمة عادلة له تتراوح من 20 إلى أكثر من 21 جنيهًا.

وسجلت إيرادات «القاهرة للاستثمار» خلال الربع الثالث من العام 2022-2021 – من مارس إلى مايو – ما قيمته 520 مليون جنيه، بارتفاع طفيف عن الفترة المماثلة بقيمة 511 مليونًا، فيما تراجع صافى الربح خلال هذه الفترة إلى 149.5 مليون جنيه، مقارنة بـ212 مليونًا الفترة المماثلة.

وسجلت إيرادات «القاهرة للاستثمار» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه 1.464 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.270 مليار الفترة المناظرة، فيما بلغ صافى أرباح هذه الفترة 441 مليون جنيه، مقارنة بـنحو 458 مليونا الفترة المماثلة.

قالت بحوث الأهلى – فاروس إن إيرادات القاهرة للاستثمار البالغة 520 مليون جنيه، بنسبة زيادة سنوية %1.7 تظل أقل من توقعاته البالغة 599 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن إيرادات أول 9 أشهر من العام 2022-2021، جاءت مدعومة بنمو الإيرادات بكل من قطاعى الشركة اللذين ينموان بنسبة %15 سنويًا نتيجة التوسعات المستمرة.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم العالى حقق إيرادات قدرها 839 مليون جنيه، بنمو %15.2 على أساس سنوي، بدعم زيادة سنوية فى إيرادات الرسوم الدراسية بنحو %18 لتسجل 805 ملايين جنيه، ما يعادل أثر الانخفاض فى الإيرادات الأخرى بنسبة %25.2 سنويًا خلال نفس الفترة.

وشكلت إيرادات الرسوم الدراسية نحو %96 من إجمالى إيرادات التعليم العالي، وجاء النمو فى هذا العنصر بسبب الزيادة فى تسجيل الطلاب فى الكليات الموجودة بالفعل، وكذلك فى الكليات الثلاث التى تم إطلاقها حديثًا، والتى بدأت فى قبول الطلبات فى بداية العام الدراسى الحالي.

وسجلت الإيرادات الأخرى 34 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، وجاء انخفاضها مدفوعًا بتراجع رسوم القبول بمقدار 10.7 مليون جنيه، مقارنة بالعام الدراسى السابق بسبب نظام القبول المركزى الجديد المفروض خلال العام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام القبول المركزى تم إلغاؤه الآن ولن يتم تطبيقه للعام الدراسى المقبل، ما يزيد من التسجيلات الجديدة المحتملة لجميع الجامعات الخاصة.

ووصلت إيرادات قطاع المدارس إلى 625 مليون جنيه فى أول 9 أشهر من العام 2021-2022، بزيادة %15 على أساس سنوي، بدعم زيادة سنوية فى كل من إيرادات الرسوم الدراسية والإيرادات الأخرى بنسبة %16.9و %1.6 على التوالي.

وجاء النمو فى الرسوم الدراسية نتيجة زيادة إيرادات القبول، بسبب تسجيل الطلاب فى كل من المدارس القائمة، وكذلك المدارس الأربع التى تم إطلاقها حديثًا خلال العام.

وأشارت بحوث “الأهلى فاروس” إلى أن المصروفات التشغيلية والتمويلية ضغطت هوامش الربحية، حيث بلغ إجمالى الربح للربع الثالث من عام 2022-2021 ما قيمته 311 مليون جنيه، بتراجع %10.4 على أساس سنوي، مقارنة بـنحو 347 مليونًا الفترة المماثلة من العام الماضي، ما أدى لتراجع هامش إجمالى الربح إلى %59.8 مقابل %67.9 وذلك على خلفية ارتفاع بنسبة %31 سنويًا فى تكاليف التشغيل، مدفوعًا بزيادة الرواتب والأجور والصيانة والمرافق والنفقات الأخرى المتعلقة بالمدارس المطورة حديثًا.

وسجلت الأرباح قبل الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 828 مليون جنيه فى أول 9 أشهر من العام 2021-2022، مقارنة بـ734 مليونا الفترة المماثلة، بارتفاع سنويًا %12.8.

وخفف جزئيا من الانخفاض فى الهوامش على مستوى الربح الإجمالى التراجع فى النفقات العامة والإدارية والبيعية بنسبة %4.8 سنويًا، لتسجل 149 مليون جنيه، مقارنة بـ155 مليونا بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مدفوعة بجهود الشركة لتحسين أساس التكلفة.

وقالت بحوث الأهلى – فاروس إن الأرباح قبل الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب خلال الربع الثالث بلغت 294 مليون جنيه، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعاتنا البالغة 301 مليون، ولكن أقل من الفترة المماثلة بقيمة 322 مليونا، بنسبة %8.8 بهامش %56.4 مقابل %63.

ولفتت إلى ارتفاع صافى مصروفات الفائدة بشكل ملحوظ بنسبة %72.2 سنويًا، لتسجل 138 مليون جنيه، مقارنة بـنحو 80 مليونًا فقط الفترة السابقة، على خلفية الديون المتزايدة المستخدمة لتمويل خطط التوسع فى جميع القطاعات.

وبلغ صافى الدين لشركة القاهرة للاستثمار فى أول 9 أشهر من العام الحالى 1.834 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، بزيادة قدرها 97.1% على أساس سنوى عن المبلغ المسجل بالفترة المماثلة بواقع 930 مليونًا.

وانخفض النقد بشكل كبير إلى رقم قياسى قدره 163 مليون جنيه، مقارنة بـنحو 236 مليونًا بحلول الربع الأخير من عام 2021 و447 مليونًا فى الربع الثالث من عام 2021، بسبب التدفقات النقدية الكبيرة المرتبطة بالاستثمارات الجديدة وخطط التوسع عبر كلا القطاعين.

وضغطت مصاريف الفائدة المرتفعة على صافى الربح، ليسجل 442 مليون جنيه، خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، كما استقر هامش صافى الربح عند %28.9 مقابل %33.5 فى الفترة المناظرة.

وبلغ صافى الربح فى الربع الثالث من 2021-2022 ما قيمته 140 مليون جنيه، بما يتماشى مع توقعاتنا من 153 مليونًا، ولكنه أقل من الفترة المناظرة البالغ من 196 مليونًا، بنسبة %28.3.

وترى بحوث الأهلى فاروس أن القاهرة للتنمية والاستثمار تواجه حاليًا ضغوطًا على التكاليف بسبب التضخم، فضلًا عن تكاليف الكيانات المنشأة حديثًا التى لم تبدأ العمل بعد، وبالتالى لا تدر إيرادات جيدة.

وأوضحت أنه لتعويض هذا الضغط تخطط «القاهرة» لرفع الرسوم الدراسية، ومن أجل تقليل هذا العبء على الطلاب، سيتم توفير خيارات التمويل للرسوم الدراسية والرسوم الأخرى، إذ عقدت الشركة بالفعل شراكة مع «فاليو» لتوفير خطط دفع مناسبة وكوسيلة لجذب الطلاب الجدد، كما تعتبر الرسوم الدراسية المتزايدة والرسوم الأخرى ضرورية للربحية.

ولفتت بحوث الأهلى فاروس إلى أنه سيبدأ تلقى طلبات الالتحاق بفرع جامعة أسيوط الجديد بحلول أغسطس مع إطلاق 6 كليات بحلول بداية العام الدراسى المقبل (سبتمبر 2022). علاوة على ذلك، سيبدأ بناء جامعة القاهرة ساكسونى بحلول سبتمبر، مع خطط لإطلاق المرحلة الأولى بحلول سبتمبر 2023 مع 4 مجموعات.

وأشارت إلى أنه من الأنباء التفاؤلية للعام الدراسى القادم إلغاء نظام القبول المركزى فى التعليم العالى الذى فرضته الحكومة العام الماضي، ما يترك السوق مع مجموعة متوقعة من 700 ألف خريج جديد من المدارس الثانوية.

وأعلنت «القاهرة للاستثمار» فى وقت سابق أنها شرعت فى برنامج توريق مستقبلى بقيمة 2 مليار جنيه لتغطية التوسعات الاستثمارية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وأشار تقرير صادر عن بحوث بنك استثمار برايم إلى أن صافى أرباح القاهرة للاستثمار تراجع بشكل طفيف خلال أول 9 أشهر نتيجة انخفاض هامش مجمل الربح المعدل لـ%65.9 على أساس سنوي، وارتفاع صافى تكلفة التمويل %72 على أساس سنوي، وذلك بسبب خطط التوسع المستقبلية وأسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض هامش مجمل الربح جاء مدفوعاً بزيادة تكاليف الرواتب والأجور والمرافق والصيانة، إضافة إلى التكاليف الأخرى المتعلقة بالمدارس الجديدة ومع ذلك، فإن انخفاض نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات عوَّض جزئيًا التكلفة المتزايدة للإيرادات، ما أدى إلى انخفاض أضيق فى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل لـ%56.4 والذى تم تعديله بمبلغ 7.3 مليون جنيه لمصاريف ما قبل التشغيل لمرة واحدة الخاصة ببعض المدارس.

وتشير بعض بنود التكلفة، خاصة الرواتب، إلى أن زيادة الرسوم الدراسية ستكون ضرورية لتعويض النمو التضخمي، ومع ذلك، سيتم ذلك مصحوباً بحل مالى مصمم خصيصاً لعائلات الطلاب.

ولفت التقرير إلى أن الإيرادات سجلت نموًا بنسبة %15.3 على أساس سنوى خلال فترة التسعة أشهر من عام 2022-2021 لتصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وكان النمو فى الإيرادات مدفوعًا بزيادة فى الرسوم الدراسية (لتمثل %94 من الإيرادات) بنحو %17 لقطاع المدارس، ونحو %18 لقطاعات التعليم العالي.

وزادت رسوم تسجيل الطلاب والرسوم الدراسية خلال الفترة بنسبة %8.2 و8.6% على أساس سنوى على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع عائدات الرسوم الدراسية، علاوةً على ذلك، تم تعزيز نسبة عدد الطلاب للمدرسين من 15.1 مرة فى 9 أشهر 2021/2020 إلى 15.8 مرة فى 9 أشهر 2022/2021.

وأوضح التقرير أن ذلك حدث بشكل رئيسى بسبب الزيادة فى عدد الطلاب أعلى من أعضاء هيئة التدريس.

ونظرًا لأن الإدارة تهدف إلى تعيين المزيد من أعضاء هيئة التدريس، فإنهم يستهدفون نسبة عدد الطلاب للمدرسين تبلغ 15.3-15.4 مرة فى هذا القطاع.

على صعيد النتائج المالية ربع السنوية، قال تقرير برايم إن «القاهرة للاستثمار» شهدت ضعفًا فى صافى أرباحها بالربع الثالث من 2021-2022 بواقع %28 نظرًا لمحدودية نمو الإيرادات بنسبة %1.7 لتصل إلى 520 مليون جنيه.

ولفت إلى أن هامش مجمل الربح تقلص بشكل ملحوظ، فى حين أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ومعدل الضريبة الفعلى الأعلى ضغطت على صافى الأرباح، ما أدى إلى انكماش هامش صافى العائد إلى %27.0.

وقالت بحوث برايم إن نتائج الربع الثالث 2022/2021 جاءت أقل من تقديراتنا ودون التوقعات، ومع ذلك، لا تزال لدينا نظرة إيجابية على القاهرة للاستثمار فى ضوء خطتها التوسعية الواعدة.

وقالت إدارة «القاهرة للاستثمار» إنها ستبدأ قبول طلبات الالتحاق بجامعة بدر فى أسيوط بحلول أغسطس، مع إطلاق 6 كليات مع بداية العام الدراسى المقبل، إذ حصلت على التراخيص المطلوبة.

وترى بحوث برايم إنه لا تزال توقعات النمو فى عام 2023/2022 متفائلة، نظرًا لانعكاس نظام القبول المركزى للتعليم العالى والمجموعة المتوقعة من طلاب المدارس الثانوية حديثى التخرج، بينما تتوقع أن يكون النمو قوياً، مع قدرة الشركة على رفع الأسعار، إلى جانب تراجع التضخم.

وأبقت بحوث برايم على توصية بزيادة الوزن النسبى لسهم القاهرة، مع سعر مستهدف قيمته 20.6 جنيه خلال 12 شهرا.

وأشارت بحوث بنك استثمار بلتون إلى تراجع صافى ربح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى الربع الثالث من 2022/2021 بعد خصم حقوق الأقلية بنحو %28 على أساس سنوى إلى 140 مليون جنيه، إثر ارتفاع التكاليف المرتبطة بتوسعات المجموعة، إضافة إلى ارتفاع المصروفات التمويلية بنحو %97 على أساس سنوي، وذلك رغم نمو الإيرادات، بحسب القوائم المالية للشركة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة %2 على أساس سنوى إلى 520 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2021/2022، نتيجة زيادة عدد الطلاب المسجلين لدى المجموعة بواقع %8 (بجامعة بدر والمراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية) حتى مع تراجع الرسوم الدراسية لكل طالب بواقع %4 ما أدى لتسجيل إيرادات فى أول 9 أشهر من 2022/2021 بنحو 1.46 مليار جنيه.

ولفت إلى تراجع مجمل الربح بواقع %10 على أساس سنوى إلى 311 مليون جنيه مع انكماش هامش مجمل الربح بواقع 8 نقاط مئوية إلى %60 خلال ربع العام.

وأوضحت أن هذا التراجع نتيجة زيادة الأجور والرواتب، ومصروفات الصيانة والمرافق ونفقات أخرى متعلقة بالمدارس التى تم تطويرها مؤخرًا، وارتفاع التكاليف المرتبطة بالتوسع فى قطاع التعليم العالى لدى المجموعة؛ وافتتاح 3 كليات جديدة فى جامعة بدر، إلى جانب التكاليف المرتبطة بتأسيس جامعة بدر أسيوط، والتى لم يبدأ تشغيلها إلى الآن.

ولفتت إلى أنه بصرف النظر عن الأثر الكامل لهذه التوسعات على الإيرادات، والتى لم تنعكس بعد فى الإيرادات، استقر مجمل الربح عند 867 مليون جنيه فى أول 9 أشهر من 2021/2022، مع استقرار هامش مجمل الربح عند %59 خلال نفس الفترة.

وتراجع الربح التشغيلى أيضًا بنحو %13 على أساس سنوي، مسجلًا 275 مليون جنيه مع انكماش هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بواقع 8 نقاط مئوية على أساس سنوى إلى %49 وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية بنسبة %5 ممثلة %10 من الإيرادات خلال ربع العام، بارتفاع عن فترة المقارنة عند %9.4.

وأوصت بحوث بلتون بشراء سهم القاهرة للاستثمار، مع تقدير قيمة عادلة بواقع 21.50 جنيه.