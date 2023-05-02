ارتفاع المستورد.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 2-5-2023

تذبذبت أسعار اللحوم المشفاة والمذبوحة والقائمة اليوم الثلاثاء 2-5-2023 للأنواع البلدية والمستوردة وسجلت أسعار القائم الهولشتين 127 جنيها للكيلو والكولومبي 137 جنيها والاوكراني 146 جنيها والاسباني 150 جنيها وذلك بالمزارع طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وتراوحت متوسطات اسعار الكندوز الفاخر بين 210 إلى 300 جنيها للقطعيات متوسطة الجودة طبقا لاسعار محلات الجزارة والهايبر ماركت والمنافذ الثابتة والمتنقلة .

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملية تدرج بين 200 إلى 250 جنيها و الضاني 280 جنيها إلي 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها و الماعز من 250 جنيها إلي 370 جنيها للكيلو .

وأوضح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي والخليط “قائم “تراوحت بين 127 إلى 133 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي بين 115و120جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 210 و280 جنيها و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 220 إلى 380 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140 جنيها للكيلو القائم و الجاموسي 125جنيها و الجاموسة اللحم 175 جنيها و إناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيها .

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135 جنيها و 300 كجم ب 140جنيه و 150كجم ب 150 جنيه .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجلت 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

وقال التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وكشف التجار أن سعر البقرة الحلوبة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدية : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب130 جنيه