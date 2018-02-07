ارتفاع المركز المالي للبنوك إلى 4.795 تريليون جنيه في أكتوبر

سهير محمد كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المركز المالى الإجمالى للبنوك العاملة فى السوق إلى 4.795 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2017، مقابل 4.688 تريليون جنيه خلال شهر سبتمبر وبمعدل نمو 2.2%.وأرجع البنك المركزي في أحدث تقاريره الشهرية ارتفاع المركز المالي إلى زيادة فى الأوراق

سهير محمد



كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المركز المالى الإجمالى للبنوك العاملة فى السوق إلى 4.795 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2017، مقابل 4.688 تريليون جنيه خلال شهر سبتمبر وبمعدل نمو 2.2%.

وأرجع البنك المركزي في أحدث تقاريره الشهرية ارتفاع المركز المالي إلى زيادة فى الأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة؛ حيث سجلت 156 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 150 مليار جنيه بنهاية سبتمير، كما ارتفعت أرصدة البنوك لدى البنوك الخارجية لتصل إلى 317 مليار جنيه جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وكشف التقرير عن تراجع فى الأصول النقدية خلال نفس الشهر إلى 55 مليار جنيه مقابل 69 مليار جنيه فى شهر سبتمبر.

وسجلت الاحتياطات 174.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 174.1 مليار جنيه فى سبتمبر السابق له، وارتفعت التزامات البنوك فى الخارج من 191.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الى 194.7 مليار جنيه.

وأظهر التقرير تراجع رؤوس أموال البنوك خلال شهر اكتوبر إلى 141.1 مليار جنيه مقابل 141.2 مليار جنيه فى سبتمبر.