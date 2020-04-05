ارتفاع الليمون والفلفل …..أسعار الخضروات في الأسواق الأحد 5-4-2020

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور رواجاً ملحوظا اليوم الأحد بعد انتهاء أيام الحظر الشامل ،ورغم ذلك لازالت أغلب الأسعار كماهي بإستثناء الفلفل الفاخر والليمون نتيجة مرور السوق بفواصل العروات وانخفاض المعروض منهما طبقا لتجار خضروات.

وكشف التجار أن سوق العبور شهد نشاطا فيما يتعلق باستقبال كميات المحاصيل من المزارعين ، وفي المقابل زيادة كبيرة في المبيعات،وتراوح قفص الطماطم وزن 20كيلو بين 50إلي 80 جنيها،والخيار ما بين 3إلي 5جنيهات والبطاطس من 1.5إلي3.25 جنيها ، والبصل من 3إلي 8جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الرومي عالي الجودة سجل 14جنيها ،والليمون من 13إلي 15جنيها والفلفل الرومي الصعيدي من 5إلي 6 جنيهات ،والباذنجان البلدي ما بين 2إلي 2.5جنيها ،والباذنجان عالي الجودة من 4إلي 5جنيهات .

وكشفوا أن الثوم الأبيض سجل مابين 4 و4.5 جنيها ، والكوسة تراوخت ما بين 2إلي 3.5جنيها، والفاصوليا 7جنيهات، والبسلة 5جنيهات ،والقلقاس 6جنيهات ، والجزر 2.5جنيها .

وفيما يلي أسعار الخضروات في أسواق التجزئة :

الطماطم :من 5إلي 6جنيهات

الخيار : من 6إلي 8جنيهات

البصل :من 6إلي 12جنيها

الليمون :من 20إلي 24جنيها

الفلفل :من 8إلي 22جنيها

الباذنجان العروس الأسود :7.5جنيها

الباذنجان البلدي : 4

البسلة : 10جنيهات

الفاصوليا:من 14إلي 16جنيها

البطاطس:من 3.5إلي5جنيهات

الكوسة :5إلي 6جنيهات

الجزر : من 5إلي 6جنيهات

القلقاس :12جنيها

الكرنب: من 7إلي 10جنيهات

القرنبيط :8جنيهات للواحدة

الثوم :6جنيهات

البرتقال :8.5جنيها

الموز :من 10إلي 12جنيها

الفراولة :10جنيهات

الكانتالوب :8جنيهات

التفاح :25جنيها

الخوخ :15جنيها

اليوسفي: 8.5 جنيها