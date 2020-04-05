ارتفاع الليمون والفلفل …..أسعار الخضروات في الأسواق الأحد 5-4-2020

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور رواجاً ملحوظا اليوم الأحد بعد انتهاء أيام الحظر الشامل ،ورغم ذلك لازالت أغلب الأسعار كماهي بإستثناء الفلفل الفاخر والليمون نتيجة مرور السوق بفواصل العروات وانخفاض المعروض منهما طبقا لتجار خضروات.
وكشف التجار أن سوق العبور شهد نشاطا فيما يتعلق باستقبال كميات المحاصيل من المزارعين ، وفي المقابل زيادة كبيرة في المبيعات،وتراوح قفص الطماطم وزن 20كيلو بين 50إلي 80 جنيها،والخيار ما بين 3إلي 5جنيهات والبطاطس من 1.5إلي3.25 جنيها ، والبصل من 3إلي 8جنيهات .
وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الرومي عالي الجودة سجل 14جنيها ،والليمون من 13إلي 15جنيها والفلفل الرومي الصعيدي من 5إلي 6 جنيهات ،والباذنجان البلدي ما بين 2إلي 2.5جنيها ،والباذنجان عالي الجودة من 4إلي 5جنيهات .
وكشفوا أن الثوم الأبيض سجل مابين 4 و4.5 جنيها ، والكوسة تراوخت ما بين 2إلي 3.5جنيها، والفاصوليا 7جنيهات، والبسلة 5جنيهات ،والقلقاس 6جنيهات ، والجزر 2.5جنيها .
وفيما يلي أسعار الخضروات في أسواق التجزئة :
الطماطم :من 5إلي 6جنيهات
الخيار : من 6إلي 8جنيهات
البصل :من 6إلي 12جنيها
الليمون :من 20إلي 24جنيها
الفلفل :من 8إلي 22جنيها
الباذنجان العروس الأسود :7.5جنيها
الباذنجان البلدي : 4
البسلة : 10جنيهات
الفاصوليا:من 14إلي 16جنيها
البطاطس:من 3.5إلي5جنيهات
الكوسة :5إلي 6جنيهات
الجزر : من 5إلي 6جنيهات
القلقاس :12جنيها
الكرنب: من 7إلي 10جنيهات
القرنبيط :8جنيهات للواحدة
الثوم :6جنيهات
البرتقال :8.5جنيها
الموز :من 10إلي 12جنيها
الفراولة :10جنيهات
الكانتالوب :8جنيهات
التفاح :25جنيها
الخوخ :15جنيها
اليوسفي: 8.5 جنيها