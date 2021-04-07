ارتفاع الليمون والثوم.. أسعار الخضروات اليوم 7-4-2021 بسوق العبور

تذبذبت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-4-2021 في سوق العبور، حيث ارتفع الليمون والثوم الأحمر والأبيض وانخفضت أسعار كل من الخيار والكوسة والطماطم والبطاطس والباذنجان، بينما تماسك الفلفل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتراوح قفص الطماطم ما بين 25 إلي 50 جنيها بانخفاض 5 جنيهات عن السعر أمس في سوق العبور.

وأضاف التجار أن سعر الكوسة تراوح بين 4 إلي 5 جنيهات بدلا من 5 إلى 7 جنيهات أمس ، وكيلو الطماطم من جنيه وربع إلى 275 قرشا بدلا من 150 إلى275 قرشا والعداية وزن 20 كيلو بـ 30 جنيها في المتوسط، والليمون من 19 إلي 23 جنيها بدلا من 17 إلي 20 جنيها أمس.

أسعار الخضروات اليوم في مصر

وأشار التجار إلى انخفاض البطاطس الصعيدي 25 قرشا لتتراوح بين 175 إلى 225 قرشا للأصناف البلدية، والبطاطس السيناوي 250 قرشا والبطاطس الفلاحي 300 قرش بتراجع 25 قرشا ، ورق العنب من 18 إلي 20 جنيها والبامية من 30 إلي 35 جنيها طبقا لأسعار سوق العبور اليوم.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي القديم تراوح من 200 إلي 250 قرشا، وأصناف باذنجان الإسماعيلية يواصل الانخفاض ليسجل 5 إلي 4.5 جنيه مقابل 5.5 جنيه أمس في سوق الجملة.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن الثوم الأحمر ارتفع جنيهين مسجلا 8 إلي 10 جنيهات بدلا من 8 إلي 8.5 جنيه داخل سوق العبور ، واستقر الفلفل الرومي نتيجة نقص المعروض ليصل بين 5 إلي 7 جنيهات، فضلا عن زيادة السحب من السوق.

وكشف التجار أن سعر الثوم الأبيض تأرجح بين 7 إلي 8 جنيهات بزيادة جنيه ونصف ، والباذنجان الأسود “العروس” يتراوح من 4.5 إلى 5 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 5 إلي6، والباذنجان “المخدد” 7 جنيهات ، والليمون ” أضاليا ” من 2 إلى 3 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار بأن البسلة استقرت بين 3.5 إلى 5 والفاصوليا انخفض سعرها جنيهين لتسجل 3 إلي 6 جنيهات بدلا من 8 جنيهات والجزر “بعرشه” انخفض 25 قرشا ليسجل ما بين 75 إلي 100 قرش مقابل 100 قرش إلى 120 قرشا ، والجزر” بدون عرش” 150 قرشا إلي 200 قرش.

وأضاف التجار أن أسعار البصل الأبيض والأحمر الجديد من 200 إلي 250 قرشا لكل صنف ، والبصل الأحمر القديم 4 إلي 5 جنيهات ، والبصل المقور تراوح سعره في الجملة بين جنيه وربع إلى جنيه ونصف.

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

وذكر التجار أن أسعار الفلفل الحامي “أوميجا “تراوح ما بين 6 إلي 9 جنيهات، والفلفل البلدي الجديد بين 5 إلي 5.5 جنيه ، والقلقاس من 4 إلي 4.5 جنيه والخيار انهار سعره إلى 5 جنيهات مقابل من 7 إلي 9 جنيهات في سوق العبور أمس.

و نوه التجار إلى أن سعر البطاطا الحلوة بين 2.5 إلي 3.5 جنيه، والفلفل الألوان يسجل 25 جنيها علي الأكثر ، والبطيخ 13 جنيها للواحدة، والجوافة 8 جنيهات للكيلو ، والكنتالوب تراوح ما بين 3.5 إلى 4.5 جنيه ، والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 12 جنيها والموز 6.5 جنيه، والفراولة 4.5 جنيه.