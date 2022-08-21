ارتفاع الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-8-2022

تفاوتت أسعار الخضروات و الفاكهة الأحد 21- 8- 2022 وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه ، والكوسة 16 جنيها ،والبامية 12جنيها ،والفلفل الحامي 6 جنيهات ، والفاصوليا 35 جنيها ،والخيار 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ،والباذنجان 3.5 جنيه الي 6 جنيهات ،في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 110 جنيها إلي 120 جنيها ، والفلفل الحار 3 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ،والكوسة 7 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3 جنيهات ونصف البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 35 جنيها ،والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 6.5 جنيه، والكوسة 12 جنيها ،البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون20 جنيها بدلا من 12 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 30 جنيها ، والتفاح الأحمر من 8 إلى 40 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 30 جنيها، ومانجو زبدية 15جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 50 جنيها .

ولفت التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 12 جنيها ، عنب أسود ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأكد التجار أن سعر التين الابيض ب15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .