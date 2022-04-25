ارتفاع الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 25-4-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 25-4-2022 الموافق 24 رمضان،وتراوحت الطماطم والخيار بين 6 جنيهات إلى 10جنيهات والليمون من 16 إلى 20 جنيها بدلا من 14جنيها أمس ، والباذنجان 7 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات ، طبقا لتجار في أسواق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تأرجح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 100 جنيها إلي 180 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 6 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 4 جنيهات، والباذنجان الرومي جنيهين ،والقلقاس 3 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 قرشا ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر 35 جنيها ، والفلفل الحامي 20 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ،البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 12 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات،والباذنجان الأبيض 14 جنيها ، والباذنجان الملون 15 جنيها،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو ، والليمون 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الجوافة تراوح بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،والفراولة 6.5جنيه ،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيهات، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح 20 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأكد التجار أن سعر العنب ب40 جنيها ، عنب كرمسون 60 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وقال التجار إلي أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 5 جنيهات .