تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة صعودا وهبوطا اليوم الأحد 3-4-2022 ثاني ايام شهر رمضان رغم استمرار موجة الحر ،وأستقرت الطماطم عند 12جنيهات، والليمون قفز إلى 22جنيها بدلا من 18 جنيها ، والبطاطس 5 جنيهات ،والكوسة 8 جنيهات ،والخيار 12 جنيها طبقا لتجار في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها إلي 170 جنيها ،وسجلت الشطة 19 جنيها والليمون 14 جنيها ، والكوسة 3.5 جنيه ، والباذنجان العروس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 9 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر حزمة السبانخ سجلت جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 14 جنيهاللكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها، والخيار البلدي 12 جنيها ، والباذنجان الرومي 12 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 30 جنيها ، والفلفل الحامي 26 جنيها ، والكوسة 8 جنيها ت ،البطاطس الجديدة 6 جنيهات ، والفلفل الرومي 20 جنيها ، والقرنبيط 12 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب ب90 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 14 جنيها ،والباذنجان الأبيض 20 جنيها ، والباذنجان الملون 25 جنيها،و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 15 جنيها للكيلو ، والليمون 22 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر الجوافة 15 جنيهات، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 والتفاح الأحمر 25 جنيها،والبلح الأحمر 15 جنيها،والكاكا 15جنيها،الكيوي 30 جنيها للكيلو ، الافوكادو 40 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الرمان 16 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 25 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 15 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.