اقتصاد وأسواق

ارتفاع الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 14-3-2022

تفاوت اسعار الخضار والفواكه مع اقتراب شهر رمضان
الصاوي أحمد 6:48 ص, الأثنين, 14 مارس 22 6:48 ص, الأثنين, 14 مارس 22

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عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الإثنين 14-3-2022 ، و سجلت الطماطم 6 جنيهات والبطاطس .56جنيه ، والخيار والباذنجان البلدي 14 جنيهات،والفلفل الحشو 14 جنيها، والملوخية 12 جنيها ،والباذنجان العروس 14 جنيها، لدي باعة التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح من 45 جنيها إلي 80 جنيها ، لوزن 20 كجم ، والبصل 2.5 جنيه،والخيار 6 جنيهات ، والجزر جنيهان ونصف ، والفلفل الحامي 14 جنيها، والليمون 6 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة،الشبت / الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 12 جنيها ، والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

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أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها ، والفلفل الحار 20 جنيها ، والكوسة 12 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه، والفلفل الرومي الحشو 20 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الفلفل الحامي 20 جنيها،والباذنجان العروس 14 جنيها ،والباذنجان الابيض 15 جنيها،والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 12 جنيها بدلا من10 جنيهات .

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وأشار التجار إلي أن سعر الجوافة 8 جنيهات ،والبطيخة 50 جنيها ، الموز 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخض 20 جنيها ، والبلح الأحمر 10 جنيهات ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 30 جنيها ، الافوكادو 35 جنيها .

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 20 جنيها ، والقشطة 45 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ،الموز المستورد 20 جنيها .

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وألمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 15 جنيها ، البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها ، والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 6 جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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