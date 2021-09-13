ارتفاع الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 13-9-2021

تراجعت اسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الاثنين 13-9-2021 ،وتراوحت الطماطم بين 7.5إلي 8 جنيهات بدلا من 10جنيهات ،والخيار 9جنيهات ، البصل 4جنيهات ،والكوسة 8جنيهات، والبطاطس 6إلي 9جنيهات ،والتفاح والكمثرى والتين 20جنيها للكيلو الواحد،والبرتقال البلدي والرمان 10جنيهات،لدي باعة القطاعي .

اسعاارالخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم في سوق العبور سجل 125جنيها بدلا من ب140جنيها،و120جنيها بسوق اكتوبر لتجارة الجملة لوزن 20كجم ،بينما يسجل سعر القفص200جنيها ، في الصعيد لوزن 37كجم .

وافاد التجار أن سعر حزمة الخضرة بخمسين قرشا ،وهي البقدونس ، الكسبرة ، الشبت ، و بينما سجل الجرجير 75 قرشا والكرفس 200قرش ،و الملوخية جنيهان للحزمة ،والبامية تراجعت ل12جنيها بدلا من 15جنيها للكيلو ،والفلفل الالوان 20 جنيها ،و القثاء 6إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي أو الصوب 6إلي8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

اسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار إلى أن اسعار الفلفل الحامي 10جنيهات ،و الكوسة من 6إلي 10جنيهات، والفلفل الألوان 20جنيها،الفاصوليا40جنيها،والبطاطس من 8 إلى 9جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 10جنيهات،والكرنب من 15 إلى 20جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

واضاف التجار إلى أن الفلفل من 10إلي 11جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 5جنيهات إلى 6 جنيهات، والجزر 6إلي 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40جنيها، والبامية 10إلي 12جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون ارتفع إلى 10جنيهات مقابل 5إلي 6.5جنيه للكيلو.

وكشف التجار أن سعر الجوافة تراوح من 12 إلي 20جنيها ،والموز البلدي من 12 جنيها إلى 15جنيها، والموز المستورد 25جنيها،والبلح البرحي 30إلي 45جنيها ،والتفاح الأخضر سجل 25جنيهًا.

اسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار إلى أن الرمان تراوح بين 7.5 إلى 10جنيهات،و التفاح الاصفر30جنيها،والبرقوق 25جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 25 جنيها ،والتفاح اللبناني الاحمر 25جنيها إلى 30 جنيها،الموز المستورد 25 جنيها.

و أشار التجار إلى أن سعر العنب الاسود 20جنيها ،والعنب البلدي 20جنيها ، والعنب الاحمر من 17.5إلي 20جنيها،التين من 14إلي20جنيها ، الكنتالوب 12جنيهات للكيلو .

وأضاف التجار إلى أن سعر المانجو نعومي ، الزبدة أو السكري 25 جنيها،والفص 80جنيها والعويس 25 ،والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو ، والمانجو دبشة 20جنيها ،والكمثرى 15جنيها علي الأقل ،والخوخ البلدي 15إلي 35جنيها، والخوخ المستورد 40جنيها ،البرتقال البلدي 12جنيها ،والبطيخ 15إلي 20جنيها للواحدة .