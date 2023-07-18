ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 18-7-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 18-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والبامية 17 إلي 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والبطاطس 11 جنيها بدلا من 12 جنيها والخيار 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والكوسة 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات والجزر 14 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 100 جنيه والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 17 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 11 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها.

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 إلى 8 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 20 جنيها على الأقل والبصل المقور 20 جنيها والبصل الذهبي 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 36 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب الاخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 18 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 25 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة . وكشف التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهاوالبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها.