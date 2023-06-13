ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13-6-2023

سجلت أسعار الخضروات و الفاكهة تباينا اليوم الثلاثاء 13-6-2023 و تأرجحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه و الفلفل الالوان والرومي 12 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات والبصل الأحمر 16 جنيها والفاصوليا 20 جنيها والجزر 8 جنيهات والخيار 10 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 60 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 15 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 7.5 جنيه .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 6 إلى 14 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 32 جنيها بدلا من 15 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر المشمش 30 جنيها و البرقوق البلدي 50 جنيها و العنب الاحمر 30 جنيها و العنب الاخضر 25 جنيها و البرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وقال التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

ونوه التجار إلي أن البرتقال البلدي 15 جنيهاوالبرتقال الصيفي 15 جنيها .