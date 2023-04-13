ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 13-4-2023

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تباينا اليوم الخميس 13-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 5.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والجزر 10 جنيهات والكوسة 8 والباذنجان العروس والخيار 12 جنيها والبسلة 15 جنيها والفاصوليا 14 جنيها والفلفل الالوان 40 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيهاوالفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت/ الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 14جنيها و الفاصوليا 14 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض تراجع إلى 12 جنيها بدلا من 16 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر /الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 40 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 80 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 17 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وقال التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأضاف التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .