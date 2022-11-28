ارتفاع الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 28-11-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 28- 11- 2022 ، وسجلت الطماطم 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات ، والبطاطس والكوسة من 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البسلة من 12 جنيها إلي 14 جنيها ، و البصل 6.5 جنيه ،والخيار من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات،والفلفل الرومي 12 جنيها بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و أفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 110 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 10 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10 جنيهات للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 جنيها ،والباذنجان الأبيض 5/ 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار البلدي 5 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه ، والبصل الأصفر 6.5 جنيه ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر البرتقال اليوسفي 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه،والجوافة 10 جنيهات،والرمان 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 12 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها إلى 15 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

ونوه التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها ،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .