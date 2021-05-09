اقتصاد وأسواق

ارتفاع الليمون ..أسعار الخضروات اليوم الأحد 9-5-2021 في سوق العبور

صعود الكوسة وتراجع باقي الأصناف اليوم في الاسواق
الصاوي أحمد 9:56 ص, الأحد, 9 مايو 21 9:56 ص, الأحد, 9 مايو 21

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تراجعت اسعار الخضروات اليوم الاحد 9-5-2021 الموافق 27من رمضان في سوق العبور، حيث يشهد إنخفاضا اسعار الطماطم والفلفل والباذنجان نتيجة الكساد واتجاه الأسر لشراء مسلتزمات العيد ،و تراوح قفص الطماطم من 15إلي 60جنيها بتراجع 10جنيهات وسجل الباذنجان الرومي 50قرشا .

وأكد التجار أن سعر البصل المقور سجل جنيه وربع ،و الليمون من 20إلي 25جنيهابزيادة 5جنيهات ، مع استمرار الطلب عليه في الثلث الأخير من شهر رمضان ، كما سجلت عداية الطماطم وزن 20كيلو جرام 35جنيها في المتوسط .

اسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الكوسة تراوح من 4 إلي 5جنيهات ،وكيلو الطماطم من 75قرشا إلى 250قرشا،و البطاطس البلدي من 300 إلى 350قرشا ،والبطاطس الجبلي سجلت 275قرشا مقابل 300قرشا، والبطاطس الصعيدي 200قرشا، ورق العنب من 5إلي 7جنيهات ، والبامية 10جنيهات.

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وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح بين نصف جنيه إلى جنيهين ونصف حسب الجودة ،واصناف رومي الاسماعيلية عالي الجودة 3جنيهات في سوق العبور للبيع بالجملة، الثوم الأحمر من 15إلي 17جنيها،و الفلفل الرومي جنيهين إلى 3جنيهات ،والفلفل الحامي جنيه إلى 2.5جنيه .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الثوم الأبيض تراوح من 10إلي 12جنيها ،والباذنجان الأسود “العروس”جنيه ونصف إلى2 ونصف ،والباذنجان الأبيض تراوح بين جنيهين إلى 3جنيهات ،والباذنجان “الملون ” جنيهين ونصف الجنيه ،والليمون” اضاليا ” من 2 إلى 3جنيهات .

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وألمح التجار إلى أن البسلة تراوحت من 3.5إلي 4.5جنيها ، والفاصوليا 3جنيهات إلى 7جنيهات ، و الجزر “بعرشه” 100قرشا إلى150قرش للكيلو ، والجزر” بدون عرش” جنيهين ونصف .

اسعار الخضروات 9 مايو 2021

وأفاد التجار أن البصل الأبيض والأحمر الجديد انخفض نصف جنيه مسجلا 200قرشا بدلا من 250قرشا،والبصل الأحمر الخزين جنيهين ونصف إلي 3جنيهات ،والبصل المقور جنيه وربع .

وذكر التجار إلى أن الفلفل الحامي”اوميجا “تراوح بين جنيهين إلى جنيهين ونصف ، والشطة جنيه ونصف و الفلفل الفلاحي الجديد الرومي 2.5إلي 3.5جنيه ،والقلقاس من 4 إلي 4.5جنيه والخيار تراوح سعره من 3جنيهات إلى 3.5جنيه .

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و أوضح التجار أن سعر البطاطا الحلوة تراوح من 2.5إلي 3.5جنيه،والفلفل الالوان سجل 19جنيهاوالبطيخ من 6إلي 20جنيه للواحدة،والجوافة 6جنيهات،للكيلو،والكنتالوب بين3.5 إلى 4.5 جنيه ،والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 12جنيها والموز 6.5جنيه إلى 8جنيهات، والفراولة 4.5جنيه .

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بقلم الصاوي أحمد

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