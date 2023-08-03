ارتفاع الليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3-8-2023

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعًا اليوم الخميس 3-8-2023، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، بدلًا من 8 جنيهات، والخيار 16 جنيهًا، والجزر 14 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والليمون 40 جنيهًا، والفلفل الحامي 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 24 جنيهًا، والبصل 20 جنيهًا بسوق القطاعي، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوحت بين 120 إلى 160 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 30 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والخيار البلدي 14 جنيهًا، والخيار الصوب 16 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والثوم 22 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيهًا، والبصل الأحمر 20 جنيهًا، والفلفل الأحمر/ الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 14 جنيهًا، والليمون 12 إلى 40 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والعنب الأخضر 20 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 17.5 جنيه، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 35 جنيهًا، والكمثرى 25 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 12 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوح من 15 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والمشمش 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

ونوّه التجار بأن البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 30 جنيهًا.