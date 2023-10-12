ارتفاع اللحم القائم.. أسعار اللحوم المذبوحة والمشفية والمجمدة اليوم الخميس 12-10-2023

تذبذبت أسعار اللحوم الجملي والجاموسي والكندوز اليوم الخميس 12-10-2023، وسجل اللحم البقري 300 جنيه في محلات الجزارة، و380 جنيهًا في الهيبر ماركت، والكبدة من 320 – 380 جنيهًا، والبرجر والبوفتيك واللحوم الجملي 300 و320 جنيهًا، والضاني 300 جنيه و380 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأفاد التجار بأن سعر اللحوم البرازيلية 80 جنيهًا، والمفروم 70 جنيهًا، و55 جنيهًا للكبدة لوزن العبوة نصف كيلوجرام في المنافذ، وكيلو الدهن البقري البلدي 100 جنيه، والبرجر 40 جنيهًا.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن سعر اللحوم البرازيلي 200 جنيه للكيلو، والمفروم المستورد 190 جنيهًا ببعض المحلات التجارية، والمفروم السوداني 150 جنيهًا، واللحوم والكبدة 210 جنيهات ببعض المنافذ.

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيهًا و270 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة والتموين والداخلية، والمفروم البلدي 240 جنيهًا و320 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن الكبدة الكندوز البلدية تسجل 290 جنيهًا، والسودانية 220 جنيهًا في المنافذ، والضاني البرقي والرحماني 380 جنيهًا، والضاني البلدي 280 جنيهًا في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو، والكفتة والسجق البقري 250 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلي 110 جنيهات، والكبدة الأمريكي 120 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 270 جنيهًا، واللحوم السوداني 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار إن السجق المستورد سجل 90 جنيهًا، والبيف 40 جنيهًا بالمنافذ، والفلتو البلدي والستيك 430 جنيهًا للكيلو في السوبر ماركت.

ونوه التجار بأن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” ارتفعت إلى 130 جنيهًا، بدلًا من 127، واللحوم الجاموسي 115 و125 جنيهًا للكيلو.

وأشار التجار إلى أن سعر كيلو القباني لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيهًا، و”العجلة اللحم” بـ120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأفاد التجار بأن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم الكندوز البلدية: 300 جنيه إلى 426 جنيهًا للكيلو

أسعار الكفتة البلدية: 150 جنيهًا إلى 250 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ “أمان”: 200 جنيه إلى 270 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين: 195 جنيهًا

اسعار المفروم السوداني في منافذ الداخلية: 150 جنيهًا

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندي: 200 جنيه

أسعار السجق والكفتة البلدي: 240 إلى 250 جنيهًا

أسعار البتلو: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار السجق الجملي: 310 جنيهات

أسعار السجق المستورد: 90 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 300 جنيه.