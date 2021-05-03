ارتفاع الكوسة والليمون.. أسعار الخضروات اليوم الإثنين 3 مايو 2021 الموافق 21 من رمضان

ارتفعت أسعار الخضروات اليوم الإثنين 3-5-2021 الموافق 21 من شهر رمضان ، وسجلت الطماطم 5 جنيهات مقابل 4 أمس ، والخيار تراوح من 5 إلي 6.5 أمس وسجل البصل الأحمر 5 جنيهات والكوسة 12 جنيها طبقا لتجار التجزئة خلال الثلث الأخير من شهر رمضان.

وأكد التجار أن سعر البصل الجديد الأبيض تراوح من جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه ، والبطاطس 3 إلي 5 جنيهات والملوخية 12 جنيها والفلفل الرومي الأحمر 8 جنيهات والرومي الأخضر 5 جنيهات إلى 8، الثوم الأبيض 16 جنيها والثوم الأحمر 24 جنيها.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الليمون ارتفع إلى 35 جنيها مقابل 24 إلى 28 جنيها للكيلو مؤخرا ، والفلفل الألوان من 14 جنيها إلى 20 جنيها بزيادة ، والبسلة 7 جنيهات، الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيها، وورق العنب من 12 إلى 14 جنيها ، والبامية من 12 إلي 24 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح من جنيهين إلى 3 جنيهات، والبصل المقور جنيهان ونصف ، والبصل الأحمر والأبيض الجديد 5 جنيهات للكيلو ، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 6 جنيهات، والفراولة 6.5، والكوسة 8 إلى 12 جنيها.

وألمح التجار إلى أن الجزر سجل 5 جنيهات، والفلفل الرومي 5 إلي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والكرنب من 6 إلي 8 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان العروس 4 جنيهات والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي جنيهين للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم:5 جنيهات

البصل:5 جنيهات

البطاطس :5 جنيهات

الثوم الاحمر :25 جنيها

الكوسة :12 جنيها

الفاصوليا:8 جنيهات

البسلة: 6 جنيهات

الباذنجان الابيض: 6 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الليمون: 35 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 12 جنيها

كرنب: 6 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

الخس البلدي : جنيهين

أسعار الخضروات في سوق العبور

وارتفعت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين ، وتراوح قفص الطماطم من 35 جنيها إلى 70 جنيها ، والكيلو 150 قرشا إلى 275 قرشا، والبطاطس 300 قرش إلى 350 قرشا.

وتراوحت أسعار الخيار من 3 إلى 4 جنيهات ، بسوق العبور، والجزر “بدون عرش” 150 قرشا إلى 200 قرش ، الباذنجان البلدي من 90 قرشا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس من 100 قرش إلى 300 قرش.

وتراوح سعر القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 20 إلى 23 جنيها ، والبسلة 3 جنيهات، الفاصوليا 3 جنيهات، والجوافة 5، والكانتالوب 4 جنيهات، والكوسة 5، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي من 6 إلى 7 جنيهات.