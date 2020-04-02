اقتصاد وأسواق

ارتفاع الكوسة والجزر.. أسعار الخضراوات في أسواق الخميس 2-4-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق
الصاوي أحمد 8:45 ص, الخميس, 2 أبريل 20 8:45 ص, الخميس, 2 أبريل 20

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ارتفعت أسعار الخضراوات في الأسواق نتيجة زيادة معدلات السحب نتيجة مرور البلاد بفترة الإغلاق التام، وذلك رغم موجة الحرارة وزيادة نصج المحاصيل، ومن ثم طفرة المعروض، مقابل فترة سابقة من خوف المزارعين من عملية التسويق، وذلك طبقًا لتجار في الأسواق اليوم الخميس 2 أبريل 2020.

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور انخفض قليلًا، وتراوح وزن العبوة 22 كيلو بين 35 و70 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، كما واصل الليمون ارتفاعه بشكل ملحوظ ليتراوح بين 9 و17 جنيهًا.

ولفت التجار إلى أن سعر الخيار البلدي والطماطم 3 جنيهات، والبطاطس والبصل والكوسة عند 2 جنيه، والفلفل تراوح من 4 إلى 10 جنيهات، والبسلة 5 جنيهات.

وأوضحوا أن الباذنجان الرومي متوسط الجودة تراوح من جنيه واحد إلى جنيه ونصف، وعالية الجودة ما بين 4 و5 جنيهات، والثوم الأبيض 3 جنيهات، والبصل الفتيل 3 إلى 3.5 جنيه.

وفيما يلي أسعار الخضراوات في أسواق التجزئة، حيث ارتفع سعر الكوسة والجزر بقيمة جنيه واحد، مقارنة بأمس:

الطماطم: من 5 إلى 7 جنيهات

الخيار: من 6 إلى 8 جنيهات

البصل: من 6 إلى 13 جنيهًا

الليمون: من 20 إلى 24 جنيهًا

الباذنجان: من 4 إلى 10 جنيهات

البسلة: من 10 إلى 12 جنيهًا

الفاصوليا: من 16 إلى 20 جنيهًا

البطاطس: من 3.5 إلى 4 جنيهات

الكوسة: من 6 إلى 8 جنيهات

الجزر: 6 جنيهات

البرتقال: 6.5 جنيه

الموز: من 10 إلى 12 جنيهًا

الفراولة: 10 جنيهات

الكانتالوب: 8 جنيهات

التفاح: 25 جنيها

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بقلم الصاوي أحمد

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