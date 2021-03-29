اقتصاد وأسواق

ارتفاع الكوسة .. أسعار الخضروات اليوم في مصر29-3-2021

تذبذب اسعار الخضروات والفاكهة اليوم
الصاوي أحمد 9:33 ص, الأثنين, 29 مارس 21 9:33 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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واصلت أسعار الخضروات اليوم 29-3-2021 في سوق العبورالتباين ،وسجلت الكوسة من 5إلي 6جنيهات بارتفاع جنيها واحدا ،وسجل كيلو الطماطم ما بين جنيه ونصف إلى 3جنيهات، والعداية من 25 جنيها إلي 60جنيها، والليمون من 15جنيها إلي 20جنيها .

وأكد عدد من التجار أن أسعار البطاطس ارتفعت 25قرشا لتتراوح بين 175قرشا إلى 275قرشا ، وسجل ورق العنب من 18جنيها إلي 22جنيها ، والباميةمن 30 جنيها إلي 35جنيها متوسط سعر متداول في سعر الجملة اليوم في سوق العبور .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار ارتفاع الباذنجان الرومي إلي 125قرشا مقابل 120قرشا أمس للكيلو، و250قرشا للأصناف عالية الجودة ،و الباذنجان الرومي “اسماعيليه” من 350 قرشا إلي 450قرشا ،و الثوم الأحمر فقد خمسين قرش ليسجل من 7جنيهات إلي 9جنيهات ، و تراجع الفلفل الرومي بنحو جنيهين ليسجل ما بين 5جنيهات إلي 7جنيهات .

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وأضاف التجار استقرار الثوم الأبيض ما بين5جنيهات إلي 6 جنيهات ، وانخفاض الباذنجان العروس الأسود 75قرشا مسجلا من 3جنيهات إلي 4جنيهات ،والباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلي5 جنيهات ،والباذنجان “المخدد” 5 جنيهات ،والليمون” اضاليا ” من جنيهين إلى 3جنيهات .

اسعار الخضروات

وألمح التجار إلى تراجع البسلة بنحو خمسين قرش لتتراوح بين 3.5 جنيه إلي 5جنيهات مقابل من4جنيهات إلى6جنيهات ،والفاصوليا بين 3 جنيهات إلي 6جنيهات ، مقابل من 5جنيهات إلى 7جنيهات، وتراجع الجزر “بعرشه” من 70 قرشا إلى 100قرشا، وجزر” بدون عرش” من 150قرشاإلي 175قرشا .

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ونوه التجار إلى انخفاض البصل الابيض بين 125قرشا إلى 175مقابل 150قرشا إلى 200قرشا، والبصل الأحمر من 4جنيهات إلي 5جنيهات ،والبصل الأحمر الجديد من جنيهين إلي 3جنيهات ،و الخيار من 3.5جنيه إلي 5جنيهات .

اسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار تراجع الفلفل الحامي جنيه من 6 جنيهات إلي 7جنيهات بدلا من 7.5 جنيه إلي 8جنيهات ،و الفلفل البلدي من 5جنيهات إلى 6جنيهات ،والقلقاس من 3.5 جنيه إلي 5جنيهات .

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وقال التجار أن سعر البطاطا الحلوة من 2.5 جنيه إلي 3.5جنيه ، مقابل من جنيهين إلي 4 جنيهات أمس ،والبطيخ 15جنيها والجوافة 6جنيهات،والكنتالوب 4جنيهات ، والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 13جنيها ، والموز 8.5جنيه، والفراولة 4جنيهات .

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بقلم الصاوي أحمد

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