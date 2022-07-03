ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 3-7-2022

صعدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 3- 7- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين جنيهين الي 6.5 جنيه ، والخيار من جنيهين ونصف الي 10جنيهات ،والباذنجان من 2.5 جنيه الي 6.5 جنيه، البصل 3.5جنيه، والفلفل 10 جنيهات ،البطاطس 5 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات،والليمون 15 جنيها ، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان من 6 جنيهات إلى 30 جنيها ، والباذنجان الأبيض 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 6.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل أو الشطة 12 جنيها ، والفلفل الحامي 12 جنيها، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 12 جنيها ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأوضح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 30 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر أو الأحمر 12.5 جنيه ،والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح من 20 جنيها إلى 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 25 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .

وذكر التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وقال التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .