ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 4-2-2022

عاودت أسعار الخضروات و الفاكهة التحرك اليوم الجمعة 4-2-2022، وسجلت الطماطم 6 جنيهات ونصف، والكوسة 14 جنيها بدلا من 12 جنيها، والخيار 12 جنيها، والبطاطس 6 جنيهات ونصف، والبصل 5 جنيهات والبسلة 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، لدى باعة التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور من 90 إلي 100 جنيه، لوزن 20 كجم، والبصل جنيهين، والخيار 6 جنيهات، والجزر جنيهين ونصف، والفلفل 6 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والبطاطس الجديدة 4 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهان، والبطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس،الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 جنيهات للكيلو ،والفلفل الألوان 24 جنيها ، والخيار 12 جنيها،والباذنجان الرومي 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ،والفلفل الحامي الأخضر 15 جنيها، والكوسة 14 جنيهات،والفلفل الألوان 24 جنيها ،والفاصوليا 14 جنيها،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 12 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الحامي 12 جنيها ،والباذنجان العروس أو الملون 12 جنيها،والجزر 5 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 15 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو،والليمون 15 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الجوافة 8 جنيهات،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 8 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 25 جنيها،والبلح الأحمر 10جنيهات،والكاكا 15جنيها،الكيوي 35 جنيها، الافوكادو 35 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الرمان 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 25 جنيها،والقشطة 45 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

و ذكر التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 15 جنيها،والعنب البلدي 15 جنيها،والعنب الأحمر 20 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80جنيها ،والعويسي 55 جنيها ،والنعومي 35 جنيها.

وأفاد التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 5 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه والبرتقال البلدي 3.5 جنيه .